Le Canadien Cayden Primeau, derrière le masque

Avec le départ de Jake Allen, Cayden Primeau est officiellement devenu gardien numéro 2 dans la LNH, un pas de plus dans une carrière qu’il souhaite longue et fructueuse. Qui est donc l’homme derrière le masque, que l’on verra de plus en plus dorénavant ? La Presse l’a rencontré.