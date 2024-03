Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 23 mars dans la LNH.

Cal Clutterbuck a marqué deux buts, alors que Mathew Barzal et Hudson Fasching ont les deux inscrit un but et deux mentions d’aide dans un gain de 6-3 des Islanders de New York contre les Jets de Winnipeg, samedi.

Kyle Palmieri et Anders Lee ont aussi touché la cible dans la victoire et Semyon Varlamov a repoussé 33 rondelles.

Vladislav Namestnikov, Mason Appleton et Cole Perfetti ont trouvé le fond du filet pour les Jets, qui ont perdu leurs deux dernières parties. Le gardien Connor Hellebuyck a concédé cinq buts sur 26 tirs. Laurent Brossoit s’est amené en relève en deuxième période.

Clutterbuck a marqué les deux premiers buts du match, en première période, pour donner les devants 2-0 aux Islanders.

Après le filet de Namestnikov, qui a réduit l’écart à 2-1, les Islanders ont touché la cible quatre fois de suite pour mettre le match hors de portée.

Scott Charles, Associated Press