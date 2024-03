Lisez les comptes rendus des matchs du vendredi 22 mars dans la LNH.

Sonny Milano a réussi son premier tour du chapeau dans la LNH, Alexander Ovechkin a de nouveau trouvé le fond du filet, et les Capitals de Washington ont défait les Hurricanes de la Caroline 7-6 en tirs de barrage, vendredi soir.

Les Hurricanes avaient remporté cinq matchs de suite avant la rencontre de vendredi, à Washington.

Le but d’Ovechkin était son 846e en carrière et son 24e cette saison.

John Carlson et Connor McMichael ont marqué pour les Capitals, en troisième période.

Dylan Strome a été le seul buteur d’une séance de cinq rondes de tirs de barrage.

Darcy Kuemper a alloué quatre buts sur 22 lancers et a cédé sa place à Charlie Lindgren pour commencer la troisième période. Lindgren a bloqué sept tirs.

Sebastian Aho a également inscrit trois filets et a atteint le plateau des 30 buts cette saison. Jaccob Slavin, Brady Skjei et Seth Jarvis ont aussi touché la cible et Jake Guentzel a récolté trois aides.

Pyotr Kochetkov a accordé six buts sur 25 lancers.

Stephen Whyno, Associated Press