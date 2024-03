Quatre à six semaines d’absence pour Joshua Roy

(Vancouver) Tout indique qu’on ne reverra plus Joshua Roy à Montréal cette saison. Reste à voir si le Rocket lui permettra de revenir en action avant la saison morte.

Le Canadien a en effet annoncé que Roy s’absentera de quatre à six semaines en raison d’une blessure « au haut du corps ».

La saison du Tricolore se conclut le 16 avril, soit dans 26 jours. Cela dit, celle du Rocket se termine quatre jours et plus tard et le club-école du Canadien a encore des chances de se qualifier pour les séries. Roy pourrait donc revenir lui prêter main-forte si les circonstances s’y prêtent.

Roy s’est blessé mardi, à Edmonton, lorsqu’une rondelle tirée par Evan Bouchard l’a atteint à la partie du « haut du corps » qui est protégée par un gant droit.

Le Beauceron a amassé 9 points (4 buts, 5 passes) en 23 matchs cette saison avec le Tricolore, à ses premiers pas dans la LNH. Avec le Rocket, il a obtenu 32 points (13 buts, 19 passes) en 40 matchs.