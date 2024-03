Les joueuses de la LPHF comprennent que leur nouveau statut de professionnelles vient aussi avec une nouvelle réalité, celle de pouvoir être échangée à tout moment. Ce n’est pas pour autant facile de s’y adapter…

La directrice générale de l’équipe montréalaise, Danièle Sauvageau, a conclu sa première transaction, lundi, date limite des échanges dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Elle a acquis la défenseuse de l’équipe d’Ottawa Amanda Boulier, en retour de l’attaquante Tchèque Tereza Vanisova.

De toute évidence, c’est la première fois que les joueuses doivent composer avec le départ d’une des leurs. Cet échange constitue, en quelque sorte, un rappel qu’elles peuvent être appelées à changer d’équipe, de ville et de coéquipières à tout moment.

« Ce n’est jamais le fun de perdre une coéquipière, quelqu’un qui était apprécié dans le vestiaire, mais ça fait partie de la business, maintenant. Nous devons nous attendre à ce qu’il y ait des échanges », a dit Catherine Daoust après l’entraînement de l’équipe à l’Auditorium de Verdun.

C’est sûr que moi, j’attendais que le deadline arrive assez rapidement. J’avais hâte de savoir s’il y aurait des [échanges]. J’espérais que ça ne serait pas moi parce que j’adore jouer pour Montréal. Avec l’annonce de Tereza, ça pogne un peu. […] C’est sûr que ç’a été difficile, mais on deal avec. Catherine Daoust

Ann-Renée Desbiens, elle, était en plein déménagement lorsque la transaction a été annoncée. C’est son frère qui l’a appelée. Si elle s’est dite « très triste » de voir quitter une coéquipière, sa voisine de vestiaire qui plus est, la gardienne de 29 ans a aussi rappelé les faits : « C’est la réalité dans laquelle nous vivons maintenant, a-t-elle lâché. Ça va juste arriver encore et encore. Il faut s’y habituer. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La directrice générale de l’équipe de Montréal, Danièle Sauvageau

Sauvageau a quant à elle parlé d’une décision « déchirante ». « Pour être capable d’aller chercher ce dont on avait besoin, il y avait un prix à payer », a-t-elle indiqué.

La directrice générale a rencontré Vanisova avant son départ, elle qui savait que « les joueuses étaient nerveuses ce week-end parce qu’elles savaient que ça pouvait arriver ». « Je tenais à [la rencontrer] en personne. Pour elle, c’était difficile de quitter Montréal. »

L’attrait de la maison

La situation n’est pas la même pour toutes les joueuses. Prenons Jillian Dempsey. En étant repêchée au 11e tour par Montréal, l’attaquante de 33 ans a dû quitter, pour la toute première fois de sa carrière, la ville de Boston.

Mercredi matin, elle a clairement laissé sous-entendre qu’elle aurait aimé retourner à la maison, lundi. Quand le collègue Nicolas Landry, de RDS, lui a demandé si elle avait demandé à être échangée, Dempsey a répondu qu’elle « aime Boston ».

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Jillian Dempsey (14)

C’est ma maison, mais tout le monde est gentil avec moi depuis que je suis ici [à Montréal]. Jillian Dempsey

Quand elle a expliqué s’ennuyer de sa famille, des larmes sont brièvement apparues au coin de ses yeux. « Toute ma vie est là-bas. […] C’est encore un ajustement, pour être honnête. Mais c’est un travail, et tu dois faire ton travail. »

« Ce n’est pas une chose à laquelle nous sommes habituées, de dire la vétérane. Dans le passé, nous avions un plus grand mot à dire sur où nous allions aboutir. Cette année, c’est très inattendu. C’est un travail. J’essaie de me présenter à l’aréna tous les jours, de faire mon travail et de ne pas trop penser à ces choses-là, qui sont hors de mon contrôle. »

Au sujet du départ de Tereza, Dempsey a avoué qu’il s’agissait d’un « choc ». « Ils ont rendu ça très clair que c’est un business, un travail. En tant que joueuse, tu n’as plus vraiment de choix ou de mot à dire, désormais. »

Après Pou, voici Bou

Il y a « Pou », pour Marie-Philip Poulin, et il y a aussi maintenant « Bou », pour Amanda Boulier.

S’il y en a une qui peut parler de la nouvelle réalité des échanges, c’est bien Boulier, qui a vécu dans un « tourbillon » au cours des 72 dernières heures.

« Toutes les fois que quelqu’un se fait échanger, c’est un peu une surprise », a laissé tomber la défenseuse après son premier entraînement avec sa nouvelle équipe. « J’ai reçu un appel du directeur général [d’Ottawa], il était très cordial. Évidemment, je comprends. C’est la nature du sport professionnel. »

Si elle a avoué ne pas connaître grand-chose au sujet de Montréal, l’Américaine de 33 ans a indiqué que « jusqu’à maintenant, tout le monde a pris soin » d’elle. « Tout le monde est tellement accueillant, gentil. J’ai reçu une tonne de messages hier de la part de l’équipe pour savoir si j’avais besoin d’aide pour m’installer. »

« Je suis très chanceuse parce que je n’ai pas eu à amener mon véhicule à l’autre bout du pays ou aller au Minnesota. C’étaient deux heures de route ce matin, alors cette partie-là était vraiment bien. »

Au sujet de Boulier, Danièle Sauvageau a parlé d’une défenseuse « qui joue bien dans sa zone » et « capable de jouer dans les espaces restreints ». « Amanda apporte aussi une certaine expérience. Je regarde le groupe de défenseurs que nous avons. On en a maintenant 8. On est capable physiquement et tactiquement de fermer [la porte à] l’adversaire. »

L’entraîneuse-chef, Kori Cheverie, semblait très emballée par sa première rencontre avec la défenseuse, après l’entraînement. « Nous avons déjà eu plusieurs bonnes conversations, et je ne l’ai seulement côtoyée que quelques heures, alors je pense qu’elle va bien fitter ici. »

Questionnée à savoir si la taille de Boulier, à 5 pi 1 po, pourrait être un problème, Cheverie a été très claire :

« Non. »