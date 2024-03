Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Jake Allen a repoussé 36 rondelles, alors que Timo Meier et Dawson Mercer ont les deux marqué deux fois pour aider les Devils du New Jersey à vaincre les Penguins de Pittsburgh 5-2, mardi soir. Alexander Holtz a aussi trouvé le fond du filet. Jesper Bratt, Tomas Nosek, Jack Hughes et Luke Hughes ont tous récolté deux mentions d’aide dans la victoire. Marcus Pettersson et Bryan Rust ont inscrit les filets des Penguins. Le gardien Tristan Jarry a bloqué 33 rondelles. Les Penguins ont perdu neuf de leurs 12 dernières rencontres et 11 de leurs 13 derniers matchs à l’étranger. L’équipe n’a pas gagné au New Jersey depuis le 24 février 2022. Meier a donné les devants 2-1 aux Devils à l’aide de son 20e filet de la saison, en avantage numérique à 14 : 20 de jeu au deuxième vingt. Il s’agissait d’un neuvième but en 10 matchs pour l’attaquant. Les Devils ont marqué trois fois en troisième période. Mercer a ouvert la marque à 5 : 35 de jeu en première période. Pettersson a égalé la marque sur un tir frappé en deuxième période. Pat Pickens, Associated Press

Patrick Kane marque en prolongation, les Red Wings défont les Blue Jackets 4-3 PHOTO DUANE BURLESON, ASSOCIATED PRESS Patrick Kane Patrick Kane a marqué après 48 secondes de jeu en prolongation pour procurer une victoire de 4-3 aux Red Wings de Detroit contre les Blue Jackets de Columbus, mardi. Kane a touché la cible depuis le cercle gauche après que son coéquipier Lucas Raymond eut créé l’égalité avec seulement 12,6 secondes à écouler au troisième vingt. Raymond a réussi un doublé et a marqué sept buts à ses cinq derniers matchs. Ses 24 filets cette saison sont un sommet personnel pour lui. Moritz Seider a été l’autre buteur des Red Wings, qui avaient perdu huit de leurs neuf rencontres précédentes. James Reimer a effectué 32 arrêts. Zach Werenski a récolté un but et deux aides pour les Blue Jackets. Kirill Marchenko et Alexandre Texier ont également enfilé l’aiguille. Daniil Tarasov a repoussé 23 rondelles. Les Blue Jackets, qui amorçaient un périple de cinq matchs sur la route, ont subi un cinquième revers en six parties. Dana Gauruder, Associated Press

Les Flyers battent les Maple Leafs 4-3 sans Couturier, laissé de côté PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Owen Tippett Owen Tippett a marqué après seulement 19 secondes de jeu, en plus d’obtenir une aide, et les Flyers de Philadelphie ont battu les Maple Leafs de Toronto 4-3, mardi. Morgan Frost a aussi terminé le match avec un but et une mention d’aide. Travis Sanheim et Scott Laughton ont inscrit les autres filets des Flyers, qui jouaient sans leur capitaine, Sean Couturier, qui a été laissé de côté pour la première fois en 13 saisons en carrière. Samuel Ersson a réalisé 27 arrêts dans la victoire. Tirant de l’arrière par trois buts pour commencer la troisième période, les Maple Leafs ont tenté de réaliser une remontée. William Nylander a marqué en avantage numérique, puis Tyler Bertuzzi a porté le score à 3-2. Laughton a redonné deux buts d’avance aux Flyers avec sept minutes à jouer en temps réglementaire. John Tavares a aussi trouvé le fond du filet dans la défaite et Ilya Samsonov a bloqué 24 tirs. Anthony Sanfilippo, Associated Press

Un triplé pour Mark Scheifele dans la victoire de 4-2 des Jets face aux Rangers PHOTO DANNY WILD, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mark Scheifele Mark Scheifele a réussi un tour du chapeau pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Rangers de New York, mardi. Scheifele compte 13 buts en 18 matchs en carrière contre les Rangers et domine dans la colonne des pointeurs chez les Jets cette saison avec 62 points. C’était son huitième triplé depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Connor Hellebuyck a également contribué à cette victoire avec 38 arrêts. Il affiche un dossier de 32-15-3 depuis le début de la campagne. Kyle Connor a aussi fait bouger les cordages pour les Jets, qui ont remporté un troisième match d’affilée et quatre de leurs cinq derniers. Ils montrent une fiche de 14-5-0 depuis le 8 février et de 19-5-4 contre les équipes de l’Association de l’Est cette saison. Alexander Wennberg et Alexis Lafrenière ont répliqué pour les Rangers, qui n’ont subi qu’un deuxième revers en sept parties. Le Québécois a atteint le plateau des 20 buts pour la première fois de sa carrière. Igor Shesterkin a repoussé 23 rondelles. L’entraîneur-chef des Jets, Rick Bowness, était absent en raison d’une intervention médicale. L’instructeur adjoint Scott Arniel l’a remplacé derrière le banc. Allan Kreda, Associated Press

Un 17e tour du chapeau pour David Pastrnak, les Bruins défont les Sénateurs 6-2 PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON David Pastrnak David Pastrnak a marqué deux buts en moins de trois minutes en première période avant de compléter un tour du chapeau en troisième et les Bruins de Boston ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 6-2, mardi. C’était son 17e triplé en carrière, passant devant le président Cam Neely au septième rang de l’histoire des Bruins avec 245 filets. Justin Brazeau a réussi un doublé et Jesper Boqvist a été l’autre buteur dans cette troisième victoire consécutive du club du Massachusetts. Kevin Shattenkirk a récolté trois aides et Linus Ullmark a terminé le match avec 30 arrêts. Brady Tkachuk et Shane Pinto ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont perdu un deuxième match de suite. Joonas Korpisalo a connu une soirée de travail difficile, cédant six fois sur 26 tirs. Les Sénateurs étaient dans le coup au deuxième entracte, alors qu’ils tiraient de l’arrière 3-2. Ils ont toutefois accordé trois buts en troisième, dont deux en 26 secondes à Pastrnak et Boqvist en début de période. Doug Alden, Associated Press

Jarvis et Guentzel mènent les Hurricanes à un gain de 4-1 contre les Islanders PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Seth Jarvis Seth Jarvis a marqué deux buts et les Hurricanes de la Caroline l’ont emporté 4-1 contre les Islanders de New York, mardi soir. Les Hurricanes menaient 3-0 après 20 minutes de jeu. L’attaquant Jake Guentzel, qui a été acquis par l’équipe à la date limite des échanges, a marqué et ajouté deux aides dans la victoire. Martin Necas a aussi trouvé le fond du filet et Brady Skjei a récolté deux aides. Pyotr Kochetkov a bloqué 30 rondelles. Les Hurricanes ont gagné un quatrième match consécutif. Kyle Palmieri a inscrit le filet des Islanders, alors que le gardien Ilya Sorokin a repoussé 31 lancers. Les Islanders ont perdu leurs cinq derniers matchs. Jarvis a ouvert la marque en déjouant Sorokin entre les jambières, à 12 : 48 de jeu au premier vingt. L’attaquant a inscrit son deuxième but de la partie, ainsi que son 25e de la saison, un peu plus de deux minutes plus tard à l’aide d’un tir frappé. Palmieri a marqué sur un retour de lancer à 4 : 30 de jeu en troisième période pour priver le gardien des Hurricanes d’un jeu blanc. Guentzel a complété le score dans un filet désert en fin de match. Scott Charles, Associated Press

Tour du chapeau pour Rantanen dans la victoire de 4-3 de l’Avalanche contre les Blues PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mikko Rantanen Mikko Rantanen a réalisé un tour du chapeau pour aider l’Avalanche du Colorado à vaincre les Blues de St. Louis 4-3, mardi soir. Rantanen a touché la cible à chaque période et a inscrit son septième tour du chapeau en carrière, son premier depuis le 6 avril 2023. L’attaquant compte 37 buts cette saison et a récolté 14 points à ses six derniers matchs. Casey Mittelstadt a aussi marqué dans la victoire. Justus Annunen a repoussé 30 lancers. Nathan Walker, Alexey Toropchenko et Brayden Schenn ont marqué les filets des Blues, qui ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à quatre matchs. Jordan Binnington a bloqué 31 tirs. Rantanen a inscrit le but vainqueur à 4 : 15 de jeu en troisième période. Les deux équipes ont marqué deux filets au deuxième engagement pour rentrer au vestiaire avec une égalité de 3-3. Rantanen a ouvert la marque à 6 : 36 de jeu au premier vingt lorsqu’il a marqué de l’enclave. Nathan MacKinnon a récolté sa 75e mention d’aide de la saison sur le but. Warren Mayes, Associated Press