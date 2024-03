(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton renversent tout sur leur passage depuis l’arrivée de Kris Knoblauch à la barre de l’équipe, s’imposant de plus en plus comme de sérieux prétendants aux grands honneurs. Le Canadien de Montréal a pu le constater, mardi, même s’il a offert une sérieuse opposition.

Leon Draisaitl a brisé l’égalité lors d’une supériorité numérique en prolongation en faveur des favoris locaux et la formation montréalaise s’est inclinée 3-2 après avoir effacé un déficit de deux buts.

Connor McDavid et Adam Henrique ont également touché la cible pour les Oilers, qui ont ainsi évité la défaite en temps réglementaire à leurs cinq dernières rencontres. Calvin Pickard a effectué 23 arrêts.

Le club de l’Alberta montre par ailleurs un dossier de 38-12-3 sous la férule de Knoblauch et a récolté 79 points depuis sa première victoire, le 13 novembre, plus que toute autre équipe de la Ligue nationale de hockey.

Nick Suzuki et Kaiden Guhle ont permis au Tricolore de venir de l’arrière, mais ça n’a pas été suffisant pour éviter une troisième défaite consécutive et une cinquième en six parties.

« C’est l’un des meilleurs matchs qu’on a joués cette saison, a dit Trevor Letowski, qui remplaçait l’entraîneur-chef Martin St-Louis, absent pour un deuxième match de suite pour des raisons familiales.

« On a fait ce qu’on voulait presque parfaitement. C’était un gros test contre cette équipe, qui gagne beaucoup de matchs dernièrement. [Les joueurs] devraient être fiers de leurs efforts. »

Après avoir profité d’une journée de congé lors du dernier match des siens, Samuel Montembeault était de retour devant la cage du Bleu-Blanc-Rouge, repoussant 28 rondelles, dont cinq en prolongation. Il a perdu ses cinq dernières rencontres et sa dernière victoire remonte au 27 février.

« Il est formidable, a dit Suzuki. Il fait de gros arrêts tout le temps. On peut s’appuyer sur lui chaque fois qu’il est devant le filet. Il a encore effectué de beaux arrêts ce soir. Il a été là toute la saison pour nous. »

Il s’agissait du deuxième match d’un périple de cinq dans l’Ouest pour le Canadien. Il s’était incliné 5-2 face aux Flames de Calgary, samedi, et reprendra l’action contre les Canucks, jeudi à Vancouver. Il rendra ensuite visite au Kraken de Seattle, dimanche, puis à l’Avalanche du Colorado, mardi prochain.

Une remontée inattendue

Les affrontements se font rares entre les deux équipes puisqu’elles n’évoluent pas dans la même association. Cherchant à donner le rythme, l’attaquant du Canadien Michael Pezzetta et celui des Oilers Sam Carrick ont jeté les gants au cours des premières minutes de jeu.

Quelques minutes plus tard, Joel Armia a profité de la première bonne occasion de marquer en frappant une rondelle bondissante dans l’enclave. Pickard a dû se signaler avec un vif arrêt du bout de la jambière gauche.

McDavid a toutefois démontré une fois de plus l’étendue de son talent à l’aide d’un effort individuel à 9 : 20 du premier engagement. Mattias Ekholm a forcé Josh Anderson à commettre un revirement avant de remettre la rondelle à McDavid, qui a habilement déjoué tour à tour Guhle et Montembeault. C’était son 26e but de la campagne.

McDavid a bien failli doubler l’avance des siens quelques minutes plus tard en trompant la vigilance de Montembeault entre les jambières. Guhle est parvenu à dégager la rondelle avant qu’elle n’entre dans le filet.

Le Canadien a obtenu la première occasion en avantage numérique en fin d’engagement et n’a pas été en mesure de créer l’égalité.

Les visiteurs ont obtenu les meilleures chances en deuxième période, forçant Pickard à se signaler. Il a notamment été solide devant Rafaël Harvey-Pinard, bien placé tout près de son demi-cercle, lorsque Brendan Gallagher a envoyé la rondelle dans la mêlée.

Adam Henrique a ensuite inscrit son premier but dans l’uniforme des Oilers à 14 : 55 de l’engagement.

Evan Bouchard a amorcé la séquence en repérant Ekholm à sa gauche, puis Ekholm a remis la rondelle à Henrique dans l’enclave. Ce dernier est parvenu à pousser la rondelle dans le filet malgré la couverture de David Savard.

Henrique a été acquis des Ducks d’Anaheim le 6 mars dans une transaction impliquant également le Lightning de Tampa Bay.

Le Canadien a pu garder espoir grâce à Suzuki après 30 secondes de jeu en troisième. La rondelle a dévié sur le patin du capitaine alors qu’il s’amenait devant le filet de Pickard. C’était son 27e but de la campagne, un nouveau sommet personnel pour lui.

Quelques instants plus tard, Guhle marquait d’un tir précis dans le coin supérieur droit.

Armia a néanmoins écopé d’une double pénalité mineure avec 27 secondes à jouer en troisième et Draisaitl en a profité pour faire la différence lors de la période supplémentaire.

« C’est assurément dur à avaler, a dit Suzuki. On a joué un bon match. On s’est battu pour venir de l’arrière en troisième période et on n’a pas été en mesure d’écouler le reste du jeu de puissance. »

Dans le détail

Pearson saute son tour

Une surprise que l’on pourrait qualifier de modeste nous attendait à l’entraînement. Trevor Letowski a en effet annoncé que Tanner Pearson, qui se cherche depuis son retour au jeu en janvier, était laissé de côté. C’était la première fois de la saison qu’il subissait un tel affront. « C’est toujours difficile avec un joueur respecté qui est dans la ligue depuis longtemps, a admis Letowski. Mais on a dit à Tanner il y a quelque temps qu’on pensait à le sortir de la formation. Ce n’est pas comme si ça venait de nulle part. » Son exclusion de la formation a permis à Michael Pezzetta de revenir au jeu, lui qui a été retranché pour 10 des 12 matchs précédents. Pezzetta n’a pas mis de temps à s’inviter dans l’action ; il a laissé tomber les gants contre le fougueux Sam Carrick dès sa première présence. Il semble que ce soit une mise en échec légale de Pezzetta contre Carrick qui a déclenché le conflit, quoi que l’on ait cru entendre quelque chose qui ressemblait à « poisson pas frais ! ? » du haut de la passerelle. Mais nos oreilles nous ont peut-être trompé.

Nette amélioration de Newhook

Les mises en jeu étaient une des lacunes d’Alex Newhook à son arrivée à Montréal. Il en avait gagné seulement 41,4 % la saison dernière au Colorado, et il était à 38,7 % au moment de se blesser, l’automne dernier. Mais depuis son retour, ses résultats sont nettement plus probants : exactement 50 % (93 en 186), tout ça en 18 matchs, un échantillon qui commence à tenir la route. En fin de première période, il en a remporté une contre l’excellent Leon Draisaitl, une mise en jeu cruciale parce qu’il restait 10 secondes avant l’entracte et qu’elle se faisait en zone du Canadien, du côté droit en plus, là où le gaucher Newhook est désavantagé. « J’ai toujours tenté d’y travailler. C’est une partie importante du hockey et à mon retour au jeu, je me doutais que je jouerais au centre pour le reste de la saison », disait-il samedi matin à Calgary.

Henrique brise la glace

Adam Henrique est le plus gros nom acquis par les Oilers à la date limite des transactions. Coincé dans le mouroir des Ducks d’Anaheim lors des six dernières saisons, il n’a toutefois joué que quatre matchs en séries depuis son phénoménal printemps 2012, quand il avait aidé les Devils du New Jersey à atteindre la finale de la Coupe Stanley. Il devra donc reconstruire sa réputation de joueur des séries. En attendant, il a brisé la glace. À son sixième match avec les Oilers, il a profité d’un flottement entre Joshua Roy et David Savard dans son marquage pour se glisser dans la peinture bleue et marquer son premier but avec sa nouvelle équipe. En attendant qu’il soit plus productif, il offre aux Oilers une profondeur intéressante au centre, derrière les incontournables Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Guillaume Lefrançois, La Presse