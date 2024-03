L’ancien dur à cuire Chris Simon n’est plus

L’ancien dur à cuire de la LNH Chris Simon est mort mardi. Il avait 52 ans.

L’information a été rapportée par différents médias et confirmée par l’Association des joueurs de la LNH, mardi après-midi.

Simon, 25e sélection au total du repêchage de 1990, a disputé 782 matchs dans la Ligue nationale, entre 1992 et 2008. Au cours de ces 15 années, il a porté l’uniforme de huit équipes différentes, dont celui des Nordiques de Québec pendant trois saisons au début de sa carrière ; il avait été acquis dans le fameux échange envoyant Eric Lindros aux Flyers de Philadelphie.

Le natif de Wawa, en Ontario, a remporté la Coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado en 1996. Dans sa carrière, il a amassé 305 points et passé 1824 minutes au banc des pénalités.

De nombreux acteurs du milieu du hockey, dont les équipes pour qui il a joué, ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux à la suite de l’annonce de son décès.

« Chris était un bon gars, un coéquipier apprécié et une partie importante de notre première saison de championnat », a dit son ancien coéquipier chez l’Avalanche, Joe Sakic, dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux de l’équipe.

« C’était un excellent joueur de hockey qui pouvait marquer des buts, qui était une présence importante dans le vestiaire et qui était le premier à se lever pour défendre ses coéquipiers. En dehors de la patinoire, c’était un gars incroyable et un père, un fils, un frère et un ami aimant. Il va beaucoup nous manquer. »