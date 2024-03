(New York) Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Victoire des Rangers face aux Islanders

Jonny Brodzinski a donné les devants aux Rangers de New York en deuxième période pour mener les siens à une victoire de 5-2 contre les Islanders, dimanche.

Les Rangers ont marqué trois fois en deuxième période pour effacer un déficit d’un but et prendre les devants 3-2.

Mika Zibanejad, Will Cuylle, Kaapo Kakko et Alexis Lafrenière ont aussi fait bouger les cordages pour les Rangers, qui ont remporté cinq de leurs six dernières parties. Igor Shesterkin a terminé sa journée de travail avec 25 arrêts.

Lafrenière a égalé sa marque personnelle avec 19 buts.

Bo Horvat a réussi un doublé et Ilya Sorokin a effectué 26 arrêts dans cette quatrième défaite d’affilée des Islanders.

Le défenseur des Rangers Ryan Lindgren a quitté le match au deuxième tiers après un contact avec le Québécois Jean-Gabriel Pageau derrière Shesterkin. Il n’a pas été en mesure de mettre du poids sur sa jambe gauche et n’est pas revenu au jeu.

Scott Charles, Associated Press