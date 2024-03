Bruins 2 – Canadien 1 (P) De patience et de maturité

Les Bruins et le Canadien ont-ils offert un bon match ? Dur à dire. Quand le compteur des tirs cadrés s’arrête à 24-19 et que les bonnes chances de marquer sont aussi rares, surtout dans le camp montréalais, on sait qu’on n’a pas assisté à un duel de titans.