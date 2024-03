La saison suisse de David Reinbacher s’est terminée vendredi après-midi ; son équipe, le EHC Kloten, n’aura pas à disputer de série de relégation dans la Ligue nationale suisse. Le prometteur défenseur est désormais libre de rejoindre l’organisation du Canadien pour terminer la saison.

En demi-finale de la deuxième division suisse, les Lions de Küsnacht ont vaincu le EHC Olten 5-4 dans le septième et dernier match de la série, scellant du coup le sort de Reinbacher.

Tout indique que le défenseur autrichien rejoindrait le Rocket de Laval pour terminer la saison.

Le club a d’ailleurs immédiatement publié un message mystérieux sur ses réseaux sociaux.

Au sein d’une équipe qui a connu une campagne difficile pour différentes raisons, dont plusieurs changements d’entraîneurs et de systèmes de jeu, Reinbacher a inscrit un but et 11 mentions d’aide en 35 rencontres. C’est moins que ses 22 points en 46 matchs de la saison dernière, mais au sein d’une attaque qui en arrachait davantage à 5 contre 5. L’équipe a terminé au 13e et avant-dernier rang du classement général.

Il y a quelques semaines, le jeune homme de 19 ans mentionnait au collègue Guillaume Lefrançois qu’il « aimerait jouer » à Laval si le Rocket est en séries au moment de l’élimination de son équipe en Ligue nationale suisse. Il disait d’ailleurs regarder « les faits saillants de tous les matchs », non seulement du Tricolore, mais du Rocket.

Si le Rocket n’est pas encore en séries, il lutte toujours pour y obtenir sa place. Au sein du club-école du CH, Reinbacher rejoindrait notamment Logan Mailloux, un autre espoir prometteur à la ligne bleue.