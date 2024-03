Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Le Wild défait les Ducks 2-0 Marc-André Fleury a effectué 16 arrêts pour signer son 75e blanchissage en carrière, jeudi, dans un gain de 2-0 du Wild du Minnesota contre les Ducks d’Anaheim. Fleury est 11e dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey au chapitre des jeux blancs, un derrière Ed Belfour et Tony Esposito. Le gardien de 39 ans a profité de l’aide de ses coéquipiers, qui ont bloqué 16 lancers. Kirill Kaprizov et Zach Bogosian ont fait bouger les cordages pour le Wild, qui a porté sa fiche à 5-0-1 à ses six dernières parties. Le Wild a amorcé ce match à six points des Golden Knights de Vegas et d’une place au sein du portrait des éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Kaprizov a prolongé à six matchs sa série avec au moins un point avec son huitième but au cours de cette séquence Lukas Dostal a bloqué 29 rondelles pour les Ducks, qui ont perdu une quatrième rencontre consécutive. Patrick Donnelly, Associated Press

Victoire de Jake Allen à ses débuts avec les Devils PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Jake Allen Dawson Mercer, Timo Meier et Tomas Nosek ont tous marqué en l’espace de deux minutes et demie, tôt au deuxième vingt, et les Devils du New Jersey ont battu les Stars de Dallas 6-2, jeudi soir. L’ancien du Canadien de Montréal Jake Allen a concédé deux buts sur ses trois premiers tirs, mais s’est bien repris ensuite pour terminer le match avec 35 arrêts. C’était un premier départ pour Allen avec les Devils, qui ont fait son acquisition dans une transaction avec le Tricolore la semaine dernière. Allen est le cinquième gardien à disputer un match pour les Devils cette saison. Le but de Meier à 3 : 52 de jeu en deuxième période a chassé Jake Oettinger du match. Le gardien n’a réalisé que six arrêts. Nosek a accueilli Scott Wedgewood dans la partie en marquant son premier but de l’année à 5 : 12 de jeu. Wedgewood a terminé le match avec huit arrêts. Meier et Chris Tierney ont les deux marqué et ajouté une aide. Erik Haula et Alexander Holtz ont aussi touché la cible pour les Devils. Wyatt Johnston et Craig Smith ont fait scintiller la lumière rouge pour les Stars. Les deux équipes ont marqué sur leur premier lancer du match. Associated Press

Défaite de 4-1 des Red Wings face aux Coyotes PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS Connor Ingram a effectué 28 arrêts pour les Coyotes, qui ont également vaincu les Red Wings 4-0, la semaine dernière. Michael Carcone a brisé l’égalité à mi-chemin en deuxième période et les Coyotes de l’Arizona ont vaincu les Red Wings de Detroit 4-1, jeudi. Connor Ingram a effectué 28 arrêts pour les Coyotes, qui ont également vaincu les Red Wings 4-0, la semaine dernière. La recrue Logan Cooley a fait bouger les cordages en infériorité numérique en première période. Nick Bjugstad a porté la marque à 3-1 et Clayton Keller a ajouté un but dans une cage déserte en fin de rencontre. Les Red Wings ont maintenant perdu sept parties d’affilée et ont glissé à l’extérieur du portrait des éliminatoires dans l’Association de l’Est. Ils ont par ailleurs été hués, jeudi. La formation du Michigan avait pourtant remporté six matchs consécutifs avant leur séquence actuelle. Alex Lyon a repoussé 23 rondelles. Les Coyotes ont pour leur part remporté seulement une quatrième rencontre à leurs 22 dernières. Larry Lage, Associated Press

Les Penguins freinent leur séquence de revers PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Evgeni Malkin John Ludvig et Rickard Rakell ont marqué à deux minutes d’intervalle au troisième vingt et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Sharks de San Jose 6-3, jeudi. Ludvig a inscrit son deuxième filet de la saison à l’aide d’un tir de la pointe gauche à 2 : 38 de jeu en troisième période. Rakell a ensuite fait dévier le tir de Pierre-Olivier Joseph pour porter le score à 5-3, à 4 : 48 de jeu. Les Penguins ont freiné à quatre matchs leur série de défaites. Evgeni Malkin, Bryan Rust, Jeff Carter et Noel Acciari ont aussi marqué dans la victoire. Tristan Jarry a réalisé 30 arrêts. Fabian Zetterlund, Marc-Édouard Vlasic et Klim Kostin a inscrit les buts des Sharks, qui ont perdu 11 de leurs 12 dernières rencontres. Magnus Chrona a repoussé 25 tirs. Acciari a ouvert la marque à mi-chemin au premier vingt. Il s’agissait d’un premier but en 22 matchs pour l’attaquant des Penguins. Les Sharks ont pris les devants 2-1 dans la dernière minute du premier engagement. Vlasic a dirigé un tir d’un angle restreint et la rondelle a touché le défenseur Marcus Pettersson devant Jarry, avant de se retrouver dans le filet. Malkin a donné les devants 3-2 aux Penguins à 11 : 34 de jeu en deuxième période. Kostin a créé l’égalité 3-3 en fin d’engagement. Rust a complété la marque dans un filet désert. Dan Scifo, Associated Press

Le Lightning l’emporte 6-3 contre les Rangers PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, USA TODAY SPORTS Brayden Point Brayden Point a réalisé un tour du chapeau et ajouté trois mentions d’aide, Nikita Kucherov a marqué et récolté quatre aides, et le Lightning de Tampa Bay a battu les Rangers de New York 6-3, jeudi soir. Steven Stamkos et Anthony Duclair ont aussi touché la cible pour le Lightning. Le gardien Andrei Vasilevskiy a repoussé 25 rondelles. Le Lightning perdait 2-0 et 3-2, pour finalement l’emporter 6-3. Stamkos a marqué le but de la victoire en avantage numérique, avec 7 : 15 à disputer en troisième période. Point a complété son quatrième tour du chapeau 2 : 03 plus tard, avant d’obtenir une aide sur le but dans un filet désert de Kucherov, avec 3 : 38 à jouer au match. Les six points de Point étaient un sommet personnel, ainsi qu’un sommet à égalité pour le plus grand nombre de points dans un même match par un joueur du Lightning. Kucherov et Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, sont les deux seuls joueurs actifs avec au moins trois saisons de 70 mentions d’aide ou plus. Jack Roslovic a inscrit un but et une aide, alors qu’Artemi Panarin et Braden Schneider ont aussi touché la cible pour les Rangers. Igor Shesterkin a terminé le match avec 22 arrêts. Mark Didtler, Associated Press

Victoire de 6-2 des Maple Leafs PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Ilya Samsonov (35) et Auston Matthews (34) Tyler Bertuzzi a inscrit le premier de trois buts des siens en première période et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Flyers de Philadelphie 6-2, jeudi. Samuel Ersson a été chassé du filet après la première période. Les Maple Leafs ont marqué trois autres buts en troisième période. Bertuzzi a inscrit son 13e but de la campagne après seulement 2 : 01 de jeu. Pontus Holmberg a déjoué Ersson à l’aide d’un tir des poignets pour porter le score à 2-0, à mi-chemin dans l’engagement. Timothy Liljegren a touché la cible pour faire 3-0, alors que les Maple Leafs n’avaient que neuf lancers au filet à ce moment. Auston Matthews et William Nylander ont marqué à huit secondes d’intervalle au troisième vingt pour porter le score à 5-1. Matthew Knies a également trouvé le fond du filet en troisième période. Ilya Samsonov a stoppé 26 rondelles dans la victoire. Matthews a marqué son 55e filet de la saison, un sommet dans la ligue. Owen Tippett et Tyson Foerster ont inscrit les buts des Flyers. Dan Gelston, Associated Press

Claude Giroux donne la victoire aux Sénateurs en tirs de barrage PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Claude Giroux (28) Claude Giroux a marqué en temps réglementaire et en fusillade pour aider les Sénateurs d’Ottawa à l’emporter 3-2 contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi. Giroux a déjoué Elvis Merzlikins lors de la troisième ronde des tirs de barrage avec un tir frappé. Les Sénateurs sont ainsi venus de l’arrière, effaçant un déficit de deux buts pour signer une deuxième victoire de suite après une défaite de sept revers. Giroux a également marqué à 7 : 25 de la troisième période pour réduire l’écart. Tim Stutzle a créé l’égalité avec 7 : 33 à jouer au troisième vingt. Anton Forsberg a effectué 35 arrêts. Boone Jenner avait préalablement ouvert le pointage pour les Blue Jackets. Alex Nylander a été l’autre buteur de la formation de l’Ohio, qui a perdu un troisième match consécutif. Merzlikins a bloqué 35 rondelles. Mitch Stacy, Associated Press

Les Sabres blanchissent les Islanders 4-0 PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Ukko-Pekka Luukkonen (1) et Alex Tuch (89) Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 21 lancers pour signer son cinquième jeu blanc de la saison et les Sabres de Buffalo ont défait les Islanders de New York 4-0, jeudi soir. Les Sabres ont égalé leur meilleure séquence cette saison avec trois victoires consécutives. Victor Olofsson, Dylan Cozens et Zach Benson ont touché la cible à 5 : 13 d’intervalle en deuxième période, alors que les Sabres ont dominé les Islanders 29-11 au chapitre des tirs après 40 minutes et 37-21 au total. Benson a complété le tout dans un filet désert avec 4 : 54 à jouer en temps réglementaire. Les Sabres montrent un dossier de 8-3-1 à leurs 12 dernières sorties. Les Islanders, qui ont perdu 3-0 contre les Kings à Los Angeles lundi, ont été blanchis pour la sixième fois de la saison. L’équipe n’a pas trouvé le fond du filet en 121 : 48 de jeu, soit depuis dimanche dans un gain de 6-1 contre les Ducks à Anaheim. Ilya Sorokin a repoussé 33 tirs pour les Islanders. La dernière victoire des Islanders à Buffalo remonte au 16 février 2021, un gain de 3-0. Depuis, l’équipe affiche un dossier de 0-5-2 à ses sept derniers matchs. John Wawrow, Associated Press

Gain de 4-0 des Hurricanes contre les Panthers PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Evgeny Kuznetsov a marqué son premier but dans l’uniforme des Hurricanes. Evgeny Kuznetsov a marqué son premier but avec les Hurricanes de la Caroline dans une victoire de 4-0 contre les Panthers de la Caroline, jeudi. À son quatrième match depuis qu’il a été acquis des Capitals de Washington, Kuznetsov a également récolté une mention d’aide. Seth Jarvis, Martin Necas et Andrei Svechnikov ont aussi touché la cible. Jaccob Slavin a récolté deux aides. Frederik Andersen a repoussé 21 rondelles pour signer son premier blanchissage en plus d’un an. Il a par ailleurs signé une troisième victoire en huit jours. Il compte 25 jeux blancs en carrière. Sergei Bobrovsky a effectué 31 arrêts. Les Panthers n’ont perdu qu’un deuxième match à leurs 10 derniers. Les Panthers devaient se débrouiller sans Sam Bennett, aux prises avec une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. Il n’avait pas été écarté de la formation depuis le début du mois de novembre. Bob Sutton, Associated Press