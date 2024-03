Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Récemment acquis de l’Avalanche du Colorado, le défenseur Bowen Byram a réussi un doublé dans la victoire de 7-3 des Sabres de Buffalo contre les Red Wings de Detroit, mardi.

Cette victoire, combinée à la séquence actuelle de six défaites des Red Wings, permet aux Sabres de garder leurs espoirs de séries éliminatoires en vie. La formation gagnante a amorcé la journée à cinq points du club du Michigan et de la deuxième et dernière place parmi les équipes repêchées dans l’Est.

Zach Benson a totalisé un but et deux aides dans la victoire. Alex Tuch, JJ Peterka, Connor Clifton et Jeff Skinner ont aussi touché la cible.

Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 21 rondelles et a porté sa fiche personnelle à 9-3-1 à ses 13 dernières rencontres. Il n’a donné que 28 buts au cours de cette séquence.

L’ancien défenseur du Canadien Ben Chiarot a enfilé l’aiguille pour les Red Wings. Lucas Raymond et Jake Walman ont été les autres buteurs.

Alex Lyon a cédé quatre fois sur 13 tirs avant d’être retiré d’un match pour la deuxième fois en cinq départs. En relève, James Reimer a alloué trois buts sur 26 lancers.

L’attaquant des Red Wings Joey Veleno a quitté le match après avoir reçu un tir frappé de Jacob Bryson sur le côté de la tête en deuxième période. Il n’est pas revenu par la suite.

John Wawrow, Associated Press