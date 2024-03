En fin de soirée, alors que l’issue du match ne faisait déjà plus aucun doute, les fans se sont mis à scander le nom du gardien.

Ça a touché le gardien en question.

« Il n’y a pas de mots pour décrire ça, a soupiré Cayden Primeau en fin de soirée. C’est un mardi soir, dans un aréna spécial… juste de pouvoir jouer ici, je trouve que c’est surréel. »

Oui, cette soirée a été celle de Primeau. C’est lui qui a mené le Canadien à ce gain de 3-0 face aux Blue Jackets de Columbus, avec un grand total de 41 arrêts, souvent spectaculaires.

On note aussi qu’il s’agit de son deuxième zéro de suite au Centre Bell, dans ce qui fut seulement son cinquième départ à domicile cette saison. Un zéro qui a par ailleurs été acquis avec 41 arrêts, ça n’arrive pas souvent ; seuls Jacques Plante, José Théodore et Carey Price ont réussi un blanchissage avec plus d’arrêts (42) à Montréal.

Primeau, un jeune homme de bien peu de mots, avait le sourire facile dans ce vestiaire, mais pas le ton triomphant. « Rien ne change pour moi, a-t-il répondu quand on lui a demandé si le récent départ de Jake Allen ne va pas un peu lui décompliquer la vie. Je vais continuer à tenter d’aider l’équipe à gagner. Mais de voir les partisans m’appuyer comme ça, ça signifie beaucoup. On rêve de ce genre de soirée. »

L’enjeu, le véritable, est disparu depuis bien longtemps, et n’effectuera pas un retour comme Elvis en 1968, et puis d’ailleurs, le Elvis qui était ici en ce mardi soir a fini par quitter le building lui aussi.

Alors ce qui reste de cette trop longue saison va servir à prendre des notes en vue de plus tard, et c’est ici qu’on rappelle que ce qui reste va être important pour Cayden Primeau.

« Il a super bien joué, il était prêt pour ce match-là, a expliqué l’entraîneur Martin St-Louis. Les Blue Jackets lançaient beaucoup et de partout, mais on a quand même bien géré ça, et quand ils ont eu quelques chances de marquer, Cayden était là.

« C’est une occasion pour lui, la direction est allée dans la direction d’un système à deux gardiens, c’est un message pour lui, et c’est une chance d’avoir plus de rythme dans ses présences devant le filet. »

David Savard a été impressionné lui aussi.

« Je pense que c’est le meilleur match que j’ai vu de sa part, a noté le défenseur. C’est lui qui est allé chercher la victoire pour nous. C’était pas notre meilleur, mais il nous a gardés dans le match. »

On aura bien sûr compris que ces Blue Jackets ne sont pas à confondre avec les Oilers de 1984, et que, comme ceux du Canadien, leurs partisans vont s’adonner à des simulations de boulier au cours des prochaines semaines. Mais tout de même, Primeau a été bon, spectaculaire, et dans le cadre d’une saison perdue, il n’y a pas de petites victoires.

Ils ne sont plus que deux, donc, et Cayden Primeau aura enfin une véritable occasion de se faire valoir.

« J’ai essayé de leur montrer ça pendant toute la saison alors rien ne change, a-t-il ajouté. Je vais continuer comme ça. Ce fut un match immense, mais je me concentre sur le prochain… »

En hausse

Joshua Roy

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Joshua Roy (89)

Cayden Primeau a été la vedette du match, mais avec son 4e but de la saison, Roy s’est offert un 3e but à ses 5 derniers matchs.

En baisse

Josh Anderson

Un autre match où on ne le sent pas très impliqué ; il a 3 points à ses 11 derniers matchs.

Le chiffre

98

Le nombre de tirs tentés par les Blue Jackets en direction du filet montréalais.