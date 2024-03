Maple Leafs 3 – Canadien 2 Le cordon est coupé

Nous voici dans l’ère de la normalité. À l’entraînement, plus de troisième gardien. Sur la feuille des formations des deux équipes, plus de gardien laissé de côté. Entre les casiers de Samuel Montembeault et Cayden Primeau, plus de plaque au nom de Jake Allen ; simplement un casier vide, qui donnera plus d’espace aux deux portiers pour enlever leur équipement. Le Canadien devient soudainement une équipe normale, avec deux gardiens.