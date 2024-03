Lisez les comptes-rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Jack Thompspn, Associated Press

Kerfoot et Cooley ont les deux inscrit leur 11 e filet de la campagne. Celui de Cooley est survenu en avantage numérique, sur un tir frappé qui a donné les devants 3-0 aux Coyotes.

Jack McBain, Alexander Kerfoot, Logan Cooley et Nick Bjugstad ont trouvé le fond du filet.

C’était la première victoire des Coyotes à domicile en six semaines, leur première depuis le 22 janvier contre les Penguins de Pittsburgh. Les Coyotes avaient perdu leurs sept derniers matchs à la maison.

Connor Ingram a réalisé 28 arrêts pour signer son sixième jeu blanc de la saison, à égalité au premier rang de la ligue à ce chapitre, et les Coyotes de l’Arizona ont battu les Red Wings 4-0, vendredi soir.

Connor Ingram et les Coyotes blanchissent les Red Wings

Tim Booth, Associated Press

Il a récolté au moins un point dans six des sept dernières parties de sa troupe.

Scheifele, qui a obtenu quelques occasions plus tôt dans la rencontre, a finalement ouvert la marque.

Laurent Brossoit a repoussé 17 lancers pour signer un premier jeu blanc cette saison, Mark Scheifele a marqué son 19 e but de la campagne et les Jets de Winnipeg ont battu le Kraken 3-0, vendredi soir.

PHOTO STEVEN BISIG, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Pat Graham, Associated Press

Duhaime a disputé son premier match avec l’Avalanche, contre son ancienne équipe et ses anciens coéquipiers.

Artturi Lehkonen a marqué après seulement 42 secondes de jeu pour l’Avalanche, qui a effectué plusieurs ajouts importants au sein de son groupe depuis la date limite des transactions, incluant Casey Mittelstadt et Brandon Duhaime.

Valeri Nichushkin a inscrit le but de la victoire à mi-chemin de la période de prolongation, à son retour dans la formation après deux mois, et l’Avalanche du Colorado a défait le Wild du Minnesota 2-1, vendredi.

De gauche à droite : Nathan MacKinnon, Valeri Nichushkin, Mikko Rantanen et Cale Makar

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

Roope Hintz atteint le plateau des 300 points

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Roope Hintz

Roope Hintz a marqué et ajouté deux aides pour dépasser le plateau des 300 points en carrière, Chris Tanev a inscrit son premier but avec Dallas, et les Stars ont vaincu les Ducks d’Anaheim 6-2, vendredi soir.

Jamie Benn et Joe Pavelski ont chacun touché la cible et obtenu une aide. Les Stars ont marqué trois buts en avantage numérique, eux qui ont profité de six de leurs 12 dernières supériorités numériques, lors de leurs trois derniers matchs.

Radek Faksa et Mason Marchment ont aussi marqué pour les vainqueurs, alors que Miro Heiskanen et Jason Robertson ont les deux récolté deux aides.

Jake Oettinger a repoussé 26 lancers et a signé un cinquième gain en six sorties.

Ryan Strome a inscrit un but et une aide et Alex Killorn a aussi marqué. John Gibson a bloqué 30 tirs.

Joe Reedy, Associated Press