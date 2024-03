PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Tortorella est expulsé dans la dégelée de 7-0 du Lightning contre les Flyers L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie John Tortorella a été expulsé de la rencontre après avoir reçu une inconduite de partie dans la dégelée de 7-0 subie par ses ouailles aux mains du Lightning de Tampa Bay. Le soir même où l’édition du Lightning championne de la coupe Stanley en 2004, dirigée par Tortorella, a été honorée, l’entraîneur n’a été à son poste que pendant 10 : 49. Avec la marque à 4-0 Lightning, il a écopé de sa pénalité. Il a de nombreuses fois exprimé son mécontentement aux officiels, avant de refuser plusieurs fois les invitations des officiels Wes McCauley et Brandon Schrader de quitter. Il a finalement regagné le vestiaire après quelques minutes. Environ 90 secondes avant que le but en avantage numérique de Brayden Point ne porte la marque à 4-0, les arbitres ont infligé une pénalité à Michael Eyssimont du Lightning pour avoir fait trébucher. Mais après consultation, c’est plutôt le défenseur des Flyers Ronnie Attard qui a été chassé pour plongeon. Victor Hedman, avec deux buts et une aide, a animé l’attaque du Lightning. Nicholas Paul, Conor Sheary, Anthony Duclair et Brandon Hagel ont marqué les autres buts des gagnants. Darren Raddish a récolté cinq mentions d’assistance dans cette rencontre. Eyssimont s’est fait complice de deux buts, tout comme Steven Stamkos. Duclair et point ont terminé la rencontre avec deux points chacun. Andrei Vasilevskiy a stoppé les 25 tirs auxquels il a fait face. Felix Sandstrom et Samuel Ersson se sont partagé le travail devant le filet des Flyers. Sandstrom a effectué huit arrêts sur 11 tirs ; Ersson, 11 en 15. Associated Press

Les Predators défont les Blue Jackets PHOTO AARON DOSTER, ASSOCIATED PRESS Kiefer Sherwood célèbre son but avec ses coéquipiers. Luke Evangelista a brisé l’égalité en troisième période et les Predators de Nashville ont mérité une 10e victoire en 11 matchs en défaisant les Blue Jackets de Columbus 2-1, samedi. Kiefer Sherwood a également marqué et Kevin Lankinen a effectué 32 arrêts pour les Predators, dont la seule défaite depuis le 15 février est survenue en prolongation aux mains du Canadien de Montréal, mardi. Les Blue Jackets ont été incapables de profiter de l’excellente performance du gardien Daniil Tarasov, qui a repoussé 47 rondelles. Il s’agit d’un sommet personnel pour lui. Alexandre Texier a été l’unique buteur de la formation de l’Ohio, classée en dernière place de la section Métropolitaine. Sherwood a marqué avec 7:41 à jouer en première période. À ce moment, les Predators avaient décoché 15 tirs cadrés contre aucun pour les favoris locaux. Boone Jenner aurait pu donner les devants aux Blue Jackets en deuxième, mais son but a été refusé puisque son bâton était au-dessus de la barre transversale lorsqu’il a frappé la rondelle au vol. Les Blue Jackets seront de passage au Centre Bell pour affronter le Canadien, mardi. Mitch Stacy, Associated Press

Victoire de 5-1 des Bruins contre les Penguins PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS David Pastrnak David Pastrnak a atteint le plateau des 40 buts pour la troisième saison de suite et les Bruins de Boston ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-1, samedi. C’était la première fois depuis les 20 et 22 janvier que les Bruins gagnaient deux matchs de suite en temps réglementaire. Pavel Zacha a inscrit deux buts et a récolté une aide. Brad Marchand et Jake DeBrusk ont les deux marqué et ajouté une aide, alors que Linus Ullmark a repoussé 38 tirs. Kristopher Letang a inscrit le but des Penguins et Alex Nedeljkovic a bloqué 17 lancers. Les Penguins ont perdu cinq de leurs six dernières rencontres. Le défenseur des Bruins Hampus Lindholm était de retour dans la formation après avoir raté les neuf derniers matchs en raison d’une blessure. Pastrnak a ouvert la marque sur un tir frappé à 2 : 26 de jeu en deuxième période. Zacha a porté le score à 2-0 en avantage numérique à 12 : 48 de jeu. Ullmark a repoussé 14 tirs en première période, réalisant entre autres un arrêt du gant contre le nouvel attaquant des Penguins Michael Bunting. Ken Powtak, Associated Press

Les Hurricanes ont le dessus sur les Devils 4-2 PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS Jesperi Kotkaniemi Jesperi Kotkaniemi a brisé l’égalité avec un tir d’un angle restreint en troisième période pour mener les Hurricanes de la Caroline à une victoire de 4-2 contre les Devils du New Jersey, samedi. Martin Necas a inscrit le premier but des Hurricanes, qui ont balayé la série de trois matchs cette saison contre les Devils. Pyotr Kochetkov a effectué 23 arrêts. Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen ont aussi touché la cible dans un filet désert. Teravainen a totalisé trois points dans la rencontre. Nico Hischier et Timo Meier ont répliqué pour les Devils, qui montrent une fiche de 1-2-0 depuis les débuts de l’entraîneur-chef par intérim Travis Green. Nico Daws a repoussé 22 rondelles. Evgeny Kuznetsov disputait un premier match avec les Hurricanes. Il jouait au centre de Kotkaniemi et de Jesper Fast après avoir été acquis des Capitals de Washington en retour d’une sélection de troisième ronde au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2025. Tom Canavan, Associated Press

Les Sabres viennent de l’arrière pour l’emporter 3-2 en fusillade contre les Oilers PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Alex Tuch a marqué le but décisif en fusillade et les Sabres de Buffalo ont effacé un déficit de deux buts pour vaincre les Oilers d’Edmonton 3-2, samedi. Tage Thompson et Jacob Bryson ont permis aux favoris locaux de créer l’égalité. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 30 rondelles et a repoussé la troisième et dernière tentative des Oilers lors des tirs de barrage. Les Sabres ont ainsi mis un terme à une séquence de trois revers. Ryan McLeod et Warren Foegele ont chacun récolté un but et une mention d’aide pour les Oilers, qui ont perdu un deuxième match d’affilée. Stuart Skinner a effectué 25 arrêts. Le capitaine des Oilers a vu sa séquence avec au moins un point s’arrêter à 13 parties. Au cours de celle-ci, il a inscrit deux buts et amassé 29 points. Owen Power a fait scintiller la lumière rouge en prolongation et les deux équipes étaient déjà dans leurs vestiaires respectifs quand les arbitres ont annoncé que la révision vidéo a montré un hors-jeu. John Wawrow, Associated Press

Tarasenko réussit sa rentrée avec les Panthers, qui rossent les Flames 5-1 PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Vladimir Tarasenko a marqué ses deux premiers buts dans l’uniforme des panthers de la Floride, qui ont battu les Flames de Calgary 5-1. Tarasenko, acquis des Sénateurs d’Ottawa mercredi, a marqué son premier but en interceptant la passe de Jonathan Huberdeau, avant de battre Jacob Markstrom d’un tir des poignets après 23 secondes de jeu en deuxième. L’attaquant, qui a aussi récolté une mention d’assistance, a marqué son deuxième but tard en deuxième. Aleksander Barkov, Sam Bennett et Kevin Stenlund ont aussi marqué pour les Panthers, qui ont bénéficié des 34 arrêts d’Anthony Stolarz. Yegor Sharangovich a été le seul à le déjouer dans cette rencontre. Markstrom a stoppé 26 tirs. Les Panthers ont maintenant remporté 17 de leurs 20 derniers matchs et ont conservé le premier rang du classement général, un point devant les Bruins de Boston, vainqueurs des Penguins de Pittsburgh 5-1 samedi. Avec un 672e match dans l’uniforme des Panthers, Aaron Ekblad a devancé Huberdeau (671) pour le deuxième rang dans l’histoire du club. Ekblad a toutefois quitté la rencontre en raison d’une blessure à la jambe à la suite d’un contact avec Tarasenko en fin de première et n’est pas revenu au jeu. L’attaquant des Panthers Evan Rodrigues a aussi quitté le match après avoir bloqué un tir avec sa cheville tard en deuxième. Il n’est pas non plus revenu au jeu. Colby Guy, Associated Press

Les Capitals battent les Blackhawks 4-1 et demeurent dans la course aux séries PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Tom Wilson a marqué dans un deuxième match consécutif, Charlie Lindgren a effectué 29 arrêts, dont un vol contre Connor Bedard, et les Capitals de Washington ont vaincu les Blackhawks de Chicago 4-1 pour demeurer dans la course aux séries dans l’Est. Hendrix Lapierre, Michael Sgarbossa et Sonny Milano ont aussi marqué pour les Caps, qui ont une fiche de 7-2-1 à leurs 10 dernières sorties. Ils se sont approchés à cinq points des Flyers de Philadelphie, troisièmes dans la Métropolitaine. Ils sont aussi à distance de frappe du Lightning de Tampa Bay et des Red Wings de Detroit, qui sont présentement les clubs repêchés dans l’Est. Les Capitals ont dominé cette rencontre dès le départ, profitant de quelques pénalités hâtives pour bombarder Petr Mrazek, qui a permis quatre buts sur 26 tirs. Lindgren n’a pas eu à faire trop d’arrêts spectaculaires, mais il s’est étiré de tout son long pour stopper Bedard avec 4 : 45 à faire. Lapierre a poursuivi sa production impressionnante avec son cinquième but en six matchs depuis son rappel de la LAH. John Carlson et Aliaksei Protas ont tous deux récolté deux aides. Tyler Johnson a été l’unique marqueur des Hawks, qui ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs et 16 de leurs 18 derniers. Stephen Whyno, Associated Press

Une première victoire pour Chrona devant le filet des Sharks, qui gagnent 2-1 PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Thomas Bordeleau a marqué deux fois en avantage numérique, Magnus Chrona a réalisé 31 arrêts pour signer sa première victoire dans la LNH et les Sharks de San Jose ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 2-1. C’était un premier match de plus d’un but en carrière pour Bordeleau. Mikael Granlund a récolté deux aides, alors que William Eklund en a obtenu une aide pour prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à cinq, un sommet en carrière. Tim Stützle a marqué en avantage numérique pour les Sénateurs, qui ont perdu un septième match consécutif. Les Sénateurs ont dominé 34-21 au chapitre des tirs. Bordeleau a ouvert la marque à 6 : 24 de jeu en première période. Stützle a égalé la marque à mi-chemin au deuxième vingt, mais Bordeleau a redonné les devants à son équipe avec 5 : 23 à jouer à la période. Chrona a repoussé 15 lancers en troisième période pour protéger l’avance des Sharks. Joonas Korpisalo a stoppé 19 lancers pour les Sénateurs, qui n’ont qu’une victoire à leurs six dernières parties à San Jose. Ben Ross, Associated Press