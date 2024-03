(Montréal) Le Canadien a commencé le dernier droit de la saison en offrant une bonne bataille à ses éternels rivaux.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Consultez le sommaire du match

John Tavares a cependant dénoué l’impasse en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu le club montréalais 3-2, samedi soir au Centre Bell.

Au lendemain de la fin de la période des échanges, les joueurs du Canadien ont joué avec aplomb. La veille, le directeur général Kent Hughes avait été conservateur, échangeant seulement le vétéran gardien Jake Allen dans l’espoir de garder un bon groupe de meneurs pour entourant son jeune noyau.

Les Maple Leafs ont toutefois eu un peu plus de chance, alors que Tavares a profité d’un bond favorable pour inscrire le but qui a fait la différence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cole Caufield et Timothy Liljegren

Mike Matheson a récolté un but et une aide, tandis qu’Alex Newhook a aussi touché la cible pour le Canadien (24-30-10). Juraj Slafkovsky a amassé deux aides et Samuel Montembeault a stoppé 24 tirs.

Max Domi a accumulé un but et une aide, alors que Bobby McMann a été l’autre buteur des Maple Leafs (37-19-8). Ilya Samsonov a réalisé 29 arrêts.

L’attaquant Michael Pezzetta a été inséré dans la formation du Canadien. Jesse Ylönen lui a cédé sa place.

Les Maple Leafs étaient privés de l’attaquant Mitch Marner, blessé au bas du corps.

Acquis avant la fin de la période des échanges, le défenseur Joel Edmundson et l’attaquant Connor Dewar disputaient un premier match avec les Maple Leafs.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand les Blue Jackets de Columbus seront les visiteurs au Centre Bell.

Une bataille serrée

Matheson a ouvert la marque après seulement 38 secondes de jeu en première période. Le défenseur du Canadien a complété une belle séquence amorcée par Slafkovsky et Cole Caufield. Samsonov s’était fait prendre à contre-pied et Matheson n’a eu qu’à pousser le disque dans une cage béante.

La première période a été interrompue pendant une dizaine de minutes quand une portion de la baie vitrée de la porte du banc des punitions des visiteurs s’est cassée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Samuel Montembeault

Une fois le jeu a repris, Samsonov a dû être vigilant pour garder les Maple Leafs dans le coup.

À l’autre bout de la patinoire, Montembeault a réussi son plus bel arrêt de la période aux dépens de William Nylander, qui chargeait son filet.

McMann a créé l’égalité 1-1 en touchant la cible après 39 secondes de jeu en deuxième période.

Le défenseur du Canadien Arber Xhekaj a été coupable d’un revirement à la ligne bleue adverse, permettant à McMann d’orchestrer une attaque à deux contre un. L’attaquant des Maple Leafs a déjoué Montembeault grâce à un tir vif du côté du bouclier.

Anderson est passé tout près de répliquer environ une minute de jeu plus tard. Son tir a toutefois atteint le poteau.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Max Domi a marqué un but en échappée.

Domi a donné les devants aux Maple Leafs avec 1 : 19 à faire à la deuxième période. Il a pu s’échapper grâce à une longue remise de Calle Jarnkrok après un revirement de Brendan Gallagher en zone des visiteurs. Son tir s’est tout juste faufilé à travers l’équipement de Montembeault.

Newhook a ramené tout le monde à la case départ en marquant en avantage numérique après 5 : 05 de jeu dans le dernier tiers. Il a pu s’avancer vers le filet avec la rondelle et il a surpris Samsonov du côté du bouclier.

Tavares a redonné les devants aux visiteurs avec 6 : 46 à faire. Montembeault a stoppé un puissant tir de Jake McCabe. Cependant, le retour a atteint Tavares avant de franchir la ligne des buts.

Le Tricolore a obtenu un avantage numérique en fin de troisième période, mais Samsonov a résisté aux derniers assauts du club local.