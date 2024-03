(Raleigh) Frederik Andersen disputait un premier match en plus de quatre mois et il n’a pas semblé le moindrement rouillé, de sorte que le Canadien a conclu son voyage avec une défaite.

Le vétéran gardien de 34 ans a terminé sa soirée de travail avec 24 arrêts devant la cage des Hurricanes de la Caroline, qui ont défait la formation montréalaise 4-1, jeudi.

Le Tricolore a ainsi subi un premier revers en temps réglementaire lors du quatrième et dernier match de ce périple aux États-Unis. Il avait récolté au moins un point à ses quatre derniers matchs (2-0-2) avant ce duel contre les Hurricaines.

L’entraîneur-chef du Canadien Martin St-Louis a d’ailleurs vu beaucoup de positif au cours de ce voyage contre quatre équipes classées dans le portrait des séries éliminatoires.

« On se rapproche, on s’améliore, a-t-il lancé. On était là. On a manqué un peu de gaz en troisième et on a dû tuer des punitions, mais en général, c’est un très bon voyage pour nous, on a joué beaucoup de hockey de qualité.

« Ce voyage, c’est un gros signe positif. On se rapproche de ces équipes-là. Ça montre qu’on peut compétitionner avec n’importe qui. »

Andersen n’avait pas joué depuis le 2 novembre contre les Rangers de New York, étant rayé de la formation lors des 50 derniers matchs des Hurricanes en raison d’un problème de caillot sanguin. Il a rapidement cédé devant Joshua Roy en première période, mais a repoussé toutes les autres rondelles dirigées vers lui.

Brady Skjei a réussi un doublé dans la victoire. Stefan Noesen et Andrei Svechnikov ont également marqué pour les Hurricanes, qui ont remporté sept de leurs 10 dernières rencontres. Ils s’approchent à quatre points des Rangers et de la première position dans la section Métropolitaine.

Samuel Montembeault disputait un premier match depuis jeudi dernier et il a terminé sa soirée de travail avec 35 arrêts. Il ne compte qu’une victoire à ses six dernières parties.

La troupe de St-Louis sera de retour au Centre Bell samedi pour y affronter les Maple Leafs de Toronto.

Andersen a cédé dès le deuxième tir du Canadien. Son défenseur Jalen Chatfield lui a souhaité un bon retour en faisant dévier derrière lui un tir de Roy, à 5 : 53.

Roy a accepté une courte remise d’Alex Newhook près de la ligne bleue et a rapidement décoché un tir des poignets. C’était un troisième but cette saison pour la recrue québécoise et un deuxième en autant de rencontres.

Le CH a ensuite raté une belle occasion de doubler son avance à 4 contre 3 lorsque Nick Suzuki a redirigé une passe directement sur le poteau à la droite d’Andersen.

Skjei, lui, n’a pas manqué d’opportunisme lorsqu’il s’est présenté devant Montembeault. Faisant fi de la couverture de Juraj Slafkovsky, le défenseur a effectué une feinte avant de tirer du revers à la gauche du gardien québécois. Il a inscrit son neuvième filet de la saison à 13 : 02 de la première.

En deuxième période, Cole Caufield a envoyé un lancer sur le poteau et Newhook a été incapable de décocher un tir après une belle percée en zone offensive. En fin de période, le Canadien a obtenu un avantage numérique sans être en mesure d’en profiter.

Encore une fois, les favoris locaux ont fait regretter au Canadien ses chances ratées puisque Noesen a donné l’avance aux siens à 25 secondes de la fin de l’engagement. L’Américain de 31 ans a marqué son 14e but de la campagne.

La séquence s’est amorcée avec un revirement de Jake Evans près de la ligne des buts de sa propre zone. Montembeault a été incapable de garder la rondelle à la suite d’un tir de l’enclave de Jack Drury, et Noesen a balayé du revers le retour de lancer.

« On a joué vraiment une bonne deuxième. Le but a fait mal dans les dernières secondes, a concédé Montembeault. En troisième, il faut leur donner le crédit. Ils étaient vraiment en échec avant et ils ne nous donnaient absolument pas de repos. »

Roy croyait bien avoir marqué son deuxième but de la rencontre après seulement 25 secondes de jeu en troisième lorsqu’il a poussé son propre retour de lancer derrière Andersen. Les arbitres ont toutefois refusé le but puisque Newhook est entré en contact avec le gardien.

« Ça me tentait [de contester], a révélé St-Louis. Puis, tu regardes le pointage final et tu te dis que tu aurais peut-être dû prendre une chance. Mais sur le coup, je doutais qu’ils allaient changer la décision.

« Il joue du très bon hockey, a-t-il ajouté à propos de Roy. Il est créatif, il a de la confiance. C’est de valeur qu’il s’est fait refuser ce but-là. »

Quelques instants plus tard, Andersen a mis sa touche personnelle au match avec un arrêt important de la mitaine aux dépens de Josh Anderson, avant de voler Brendan Gallagher du bout de la jambière.

Skjei a porté un dur coup au Canadien avec son deuxième de la rencontre à 15 : 31 lorsqu’il s’est échappé. À 4 contre 4. Il a placé la rondelle dans le coin supérieur droit du filet.

Svechnikov a ajouté le but d’assurance dans une cage déserte avec 63 secondes à écouler. Il a terminé le match avec deux points.

Dans le détail

Frederik Andersen de retour

À entendre les « Fred-dy ! Fred-dy ! » pendant la présentation des joueurs, on s’est demandé pourquoi il y avait ici autant de nostalgiques du téléroman québécois mettant en vedette Dominique Pétin et Luc Guérin. Après vérification, c’est bel et bien Frederik Andersen que les partisans encourageaient avec enthousiasme. Le gardien est en effet revenu au jeu contre le Canadien après avoir raté 50 matchs en raison d’un ennui lié à un caillot sanguin. Le Danois a rapidement cédé sur un tir de loin de Joshua Roy, mais il a par la suite paru très solide, arrêtant 24 tirs. Il s’est notamment dressé, coup sur coup, devant Josh Anderson et Brendan Gallagher en début de troisième période, et on lui a décerné la première étoile. Pour lui faire de la place dans la formation, la direction des Hurricanes a soumis le nom d’Antti Raanta au ballottage.

Joshua Roy, encore

Unique marqueur de son club en Caroline, Joshua Roy s’est inscrit au pointage dans un deuxième match d’affilée. Et il croyait bien avoir marqué de nouveau en troisième période à la suite d’une belle manœuvre individuelle, mais les officiels ont refusé le but, jugeant qu’Alex Newhook avait gêné le gardien dans son travail. Martin St-Louis a jonglé avec l’idée de contester cette décision, mais il n’était « pas assez sûr » de son coup, surtout avec un pointage de 2-1. « J’aurais peut-être dû prendre une chance », a-t-il dit après le match. Il a toutefois de nouveau complimenté le Québécois de 20 ans. « Il joue du très bon hockey, a-t-il estimé. Il est créatif, il a de la confiance. C’est dommage qu’il se soit fait refuser ce but. »

Sous pression en Caroline

S’il y a une chose qu’il ne faut pas donner aux Hurricanes, c’est une avance en troisième période. Le CH, en effet, n’a cadré que deux tirs au cours des 10 dernières minutes de jeu, dont un très tard avec un pointage de 4-1. Les Montréalais s’étaient fait jouer le même tour à leur dernière visite à Raleigh à la fin du mois de décembre. Les Hurricanes, de fait, sont reconnus pour la pression qu’ils exercent autant en attaque qu’en défense. « En troisième, ils ne nous permettaient pas changer, ce qui nous obligeait à faire de longues présences », a noté David Savard. « Ils sont durs à affronter, a abondé Nick Suzuki. Ils sont vraiment agressifs, toujours dans ta face, et ne te laissent jamais de temps. » Sachant en plus que l’organisation semblait sur le point d’acquérir Jake Guentzel des Penguins de Pittsburgh, le vétuste PNC Arena s’annonce particulièrement hostile en séries éliminatoires.

Simon-Olivier Lorange, La Presse