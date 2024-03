(Ottawa) Les meneurs au classement général de la LNH, les Panthers de la Floride, ont ajouté du punch à leur attaque en faisant l’acquisition de Vladimir Tarasenko des Sénateurs d’Ottawa.

La Presse Canadienne

Les Sénateurs obtiennent en retour deux choix de repêchage : un conditionnel de quatrième tour en 2024 (qui deviendra un choix de troisième tour en 2026 si les Panthers remportent la Coupe Stanley), ainsi qu’une sélection de troisième tour en 2025.

La formation canadienne retiendra également 50 % du salaire restant de Tarasenko, qui a paraphé un contrat d’une saison et 5 millionsUS en juillet dernier avec les Sens. Le contrat comprend une clause de non-échange.

Tarasenko passe ainsi d’un club en difficulté dans l’Est à une formation qui aspire à remporter la Coupe Stanley. Tarasenko déjà remporté la Coupe Stanley avec les Blues de St. Louis.

« Vladimir est un joueur très talentueux et un marqueur expérimenté qui offrira une autre option dynamique en attaque à notre équipe, alors que nous abordons le dernier droit de la campagne, a déclaré le directeur général des Panthers Bill Zito par voie de communiqué. Nous sommes excités à l’idée de l’accueillir dans notre équipe, et nous avons hâte de lutter de nouveau pour la conquête de la Coupe Stanley. »

Finalistes l’an dernier, les Panthers ont amorcé la journée de mercredi sur une série de six victoires et avec une fiche de 43-16-4 (90 points), la meilleure de la ligue.

En Tarasenko, les Panthers obtiennent un attaquant fiable pour leurs deux premiers trios, qui pourra aider leur production offensive. L’équipe vient au neuvième rang avec 211 buts marqués cette saison.

Âgé de 32 ans, le patineur de Iaroslavl a inscrit 17 buts et ajouté 24 aides en 57 matchs cette saison. En 732 rencontres avec les Blues, les Rangers de New York et les Sens, il a marqué 297 fois en plus de se faire complice en 328 occasions.

Avant leur rencontre de mercredi face aux Ducks d’Anaheim, les Sénateurs ont perdu leurs quatre derniers matchs et sont derniers dans la section Atlantique en vertu de leur fiche de 25-31-3.