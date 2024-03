Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Bo Horvat a marqué le but qui donnait l’avance aux Islanders de New York tôt en troisième période dans un gain de 4-2 contre les Blues de St. Louis, mardi. Horvat a porté la marque à 3-2 à l’aide d’un effort individuel. Il a contourné le défenseur Nick Leddy, a récupéré son propre retour de lancer et a contourné le filet pour marquer après 55 secondes de jeu au dernier tiers. Kyle Palmieri, Jean-Gabriel Pageau et Mathew Barzal ont aussi enfilé l’aiguille dans cette quatrième victoire d’affilée des Islanders, qui se sont approchés à quatre points des Flyers de Philadelphie et du troisième rang dans la section Métropolitaine. Ilya Sorokin a terminé sa soirée de travail avec 19 arrêts. Il montre un dossier personnel de 5-1-0 depuis son revers de 6-5 en prolongation contre les Rangers de New York, le 18 février au MetLife Stadium, dans le cadre de la Série des stades. Alexey Toropchenko et Jordan Kyrou ont fait scintiller la lumière rouge pour les Blues, qui ont subi une première défaite en trois rencontres. Joel Hofer a effectué 29 arrêts. Scott Charles, Associated Press

Un 500e point pour Smith dans la victoire face aux Blue Jackets PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Reilly Smith et Evgeni Malkin Jeff Carter et Reilly Smith ont marqué à un peu plus d’une minute d’intervalle en troisième période et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 5-3, mardi. Smith a ajouté deux mentions d’aide pour atteindre le plateau des 500 points en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Jesse Puljujarvi, Evgeni Malkin et Rickard Rakell ont été les autres buteurs des Penguins, qui ont battu leurs rivaux de la section Métropolitaine pour la 10e fois en 11 rencontres. Ryan Graves s’est fait complice de deux buts. Tristan Jarry a repoussé 33 rondelles et les Penguins ont rebondi après un voyage difficile de quatre matchs dans l’ouest (1-3-0) qui a porté un dur coup à leurs chances de participer aux séries éliminatoires. Johnny Gaudreau, Andrew Peeke et Jack Roslovic ont fait bouger les cordages pour les Blue Jackets. La recrue Jet Greaves a effectué 26 arrêts à son quatrième départ en carrière. Will Graves, Associated Press

Les Panthers l’emportent 5-3 face aux Devils PHOTO NOAH K. MURRAY, ASSOCIATED PRESS Le gardien Akira Schmid (40), Sam Reinhart (13) et Gustav Forsling (42) Nick Cousins a marqué deux buts et les Panthers de la Floride ont gagné 5-3 pour gâcher les débuts de l’entraîneur-chef par intérim Travis Green à la barre des Devils du New Jersey, mardi. Eetu Luostarinen, Evan Rodrigues et Sam Reinhart ont aussi marqué pour les Panthers, qui ont gagné leurs six derniers matchs et 12 de leurs 13 derniers. Ils mènent au classement de la Ligue nationale de hockey avec 43 victoires et 90 points. Anthony Stolarz a effectué 21 arrêts alors que le vétéran de 35 ans Sergei Bobrovsky profitait d’une journée de congé après une excellente performance contre les Rangers de New York, lundi. Jack Hughes, Timo Meier et Colin Miller ont répliqué pour les Devils, qui disputaient un premier match depuis que le directeur général Tom Fitzgerald a congédié l’entraîneur-chef Lindy Ruff. Cette décision est survenue moins d’un an après qu’il eut mené le club à la meilleure saison de son histoire en termes de points. Akira Schmid a repoussé 26 rondelles. Tom Canavan, Associated Press