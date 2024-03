Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Pavel Zacha a mis un terme à une disette de 11 matchs sans marquer avec un doublé et les Bruins de Boston ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 4-1, lundi.

Jake DeBrusk, avec un but et une aide, et Morgan Geekie ont aussi touché la cible pour les Bruins. David Pastrnak a récolté trois mentions d’aide.

Jeremy Swayman a effectué 32 arrêts. La formation du Massachusetts a ainsi augmenté son avance à huit points devant les Maple Leafs dans la section Atlantique. Elle montrait une fiche de 3-3-5 – dont une seule victoire en temps réglementaire – à ses 11 dernières rencontres avant ce duel.

John Tavares a répliqué pour les Maple Leafs, dans un aperçu d’un affrontement potentiel de première ronde en séries éliminatoires. Joseph Woll a repoussé 24 rondelles.

Auston Matthews est passé bien près d’inscrire son 53e but de la saison lors d’un avantage numérique en fin de première période, mais le défenseur Brandon Carlo a dégagé la rondelle alors qu’elle était sur la ligne des buts.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer jeudi à Boston.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne