Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Philipp Grubauer a effectué 36 arrêts dans la victoire et a porté sa fiche à 10-10-1. Il revendique un dossier de 5-1 et un taux d’efficacité de ,943 depuis son retour au jeu, le 13 février.

Kuzmenko a 13 buts cette saison et cinq en 10 parties depuis qu’il a été acquis des Canucks en retour d’Elias Lindholm, le 31 janvier.

Le Kraken a ainsi rejoint les Flames dans la lutte pour une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Les deux équipes sont à sept points des Predators de Nashville et de la deuxième position parmi les équipes repêchées.

Yanni Gourde, Oliver Bjorkstrand et Adam Larsson ont également fait bouger les cordages pour le Kraken, qui a porté sa fiche à 6-3-1 à ses neuf derniers matchs.

Jared McCann a préparé le but qui a donné l’avance aux siens avant d’ajouter le filet d’assurance pour mener le Kraken de Seattle à une victoire de 4-2 contre les Flames de Calgary, lundi.

Pat Graham, Associated Press

Jonathan Drouin, Cale Makar et Zach Parise ont été les autres buteurs de l’Avalanche, qui montre une fiche de 24-6-0 à domicile cette saison, la meilleure de la Ligue nationale de hockey.

Nathan MacKinnon a prolongé sa séquence à 30 matchs avec au moins un point à domicile avec un doublé et deux mentions d’aide, et l’Avalanche du Colorado a vaincu les Blackhawks de Chicago 5-0, lundi.

Zacha réussit un doublé dans une victoire des Bruins face aux Maple Leafs

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Pavel Zacha (18) et le gardien Joseph Woll (60)

Pavel Zacha a mis un terme à une disette de 11 matchs sans marquer avec un doublé et les Bruins de Boston ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 4-1, lundi.

Jake DeBrusk, avec un but et une aide, et Morgan Geekie ont aussi touché la cible pour les Bruins. David Pastrnak a récolté trois mentions d’aide.

Jeremy Swayman a effectué 32 arrêts. La formation du Massachusetts a ainsi augmenté son avance à huit points devant les Maple Leafs dans la section Atlantique. Elle montrait une fiche de 3-3-5 – dont une seule victoire en temps réglementaire – à ses 11 dernières rencontres avant ce duel.

John Tavares a répliqué pour les Maple Leafs, dans un aperçu d’un affrontement potentiel de première ronde en séries éliminatoires. Joseph Woll a repoussé 24 rondelles.

Auston Matthews est passé bien près d’inscrire son 53e but de la saison lors d’un avantage numérique en fin de première période, mais le défenseur Brandon Carlo a dégagé la rondelle alors qu’elle était sur la ligne des buts.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer jeudi à Boston.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne