(Montréal) Marie-Philip Poulin a sonné la charge avec une performance de trois points, et l’équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin a vaincu le club de Boston par le score de 3-1 samedi après-midi à l’Auditorium de Verdun.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Cette deuxième victoire consécutive de l’équipe de Montréal (6-3-3-2 - 27 points) lui a permis de consolider son avance au sommet du classement de la ligue, trois points devant Toronto, qui a battu Ottawa 5-2 un peu plus tôt en journée.

Les deux clubs ont joué 14 parties.

Par ailleurs, le match de samedi marquait l’entrée en scène avec l’équipe montréalaise de l’attaquante Mélodie Daoust, qui a signé un contrat de 10 jours vendredi soir.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Marie-Philip Poulin (29), Melodie Daoust (25) et Laura Stacey (7)

Daoust n’a pas raté sa rentrée, inscrivant le deuxième filet de la formation montréalaise, tôt en deuxième période. Aussi, elle se trouvait sur la patinoire lors des trois premiers buts de son équipe.

Poulin, qui a servi une passe parfaite à Daoust sur son but, avait ouvert la marque, lors de l’engagement initial.

La capitaine montréalaise a ajouté une mention d’aide sur l’éventuel but d’assurance de la défenseuse Erin Ambrose (3e), tôt au troisième vingt.

Poulin totalise sept buts et huit aides depuis le début du calendrier.

La réplique de l’équipe de Boston est venue de Hilary Knight contre Elaine Chuli, qui a fait face à 31 tirs.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Hilary Knight

Pour Chuli, il s’agit d’une cinquième victoire en autant de sorties. Surtout, elle a trouvé le moyen de réduire sa moyenne de buts alloués, qui se chiffrait à 1,24 avant le début la rencontre.

À l’autre extrémité de la patinoire, Aerin Frankel a réalisé 32 arrêts.

Une semaine chargée attend les joueuses de Kori Cheverie, qui joueront trois parties en cinq jours, dont les deux premières à l’étranger.

Le premier de ces matchs aura lieu mercredi contre l’équipe de New York suivi, deux jours plus tard, d’une escale à Toronto.

Cette éreintante séquence prendra fin le dimanche 10 mars avec la visite d’Ottawa à la Place Bell de Laval.

Daoust fait sentir sa présence

Après l’entraînement de vendredi à l’Auditorium de Verdun, Daoust avait affirmé qu’elle se sentait en très bonne forme physique, et elle n’avait paru nullement inquiète de pouvoir tenir la cadence.

Elle ne s’était pas trompée, passant six minutes 57 secondes sur la patinoire pendant le premier vingt, plus que toute autre attaquante de la formation montréalaise à l’exception de Kristin O’Neill. Et elle a aussi obtenu deux des tirs des Montréalaises en direction de Frankel pendant les 20 premières minutes de jeu.

Et si Daoust n’a pas récolté de point sur le premier but du match, marqué par Poulin sur un tir décoché à bout portant et sans avertissement, elle y a contribué par son travail, d’abord profondément en zone rivale puis, quelques secondes plus tard, près de la ligne bleue de Boston.

Ce but de Poulin, inscrit à 3 : 51, fut le moment fort d’un premier vingt marqué de peu de tirs dangereux de part et d’autre.

Poulin a provoqué un autre moment fort qui a permis à son équipe de doubler son avance à 4 : 51 de la période médiane

La capitaine montréalaise a non seulement gagné la mise en jeu dans le cercle gauche de la zone du Boston, elle a gardé possession du disque qu’elle a ensuite relayé à Daoust qui n’a eu aucune difficulté à trouver le fond du filet.

La formation de Boston a eu le temps de réagir avec un peu plus de cinq minutes à écouler à la période médiane.

Une bévue de la défenseuse Mariah Keopple à sa ligne bleue a permis à Alina Müller de s’échapper sur le flanc droit en compagnie de Knight.

Müller lui a glissé la rondelle et Knight n’a donné aucune chance à Chuli, la battant grâce à un vif tir des poignets.

Comme lors des deux premiers engagements, Montréal a de nouveau frappé tôt en troisième période lorsque Ambrose a battu Frankel d’un tir de la ligne bleue.

Cette fois-ci, les joueuses de Boston n’ont pas réussi à s’approcher de leurs rivales.