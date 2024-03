Boston 1 – Montréal 3 Le retour plus que parfait de Mélodie Daoust

(Montréal) La deuxième période du match entre l’équipe de Montréal et l’équipe de Boston était vieillie de quatre minutes et 47 secondes lorsque Marie-Philip Poulin s’est présentée au cercle des mises au jeu à la droite de Aerin Frankel. Trois secondes plus tard, Mélodie Daoust marquait son premier but de la saison.