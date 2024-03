PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Evgeny Kuznetsov a obtenu l’autorisation pour reprendre l’entraînement avec les Capitals de Washington, samedi, après avoir participé au programme d’aide de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs.

Associated Press

Kuznetsov a raté 12 matchs depuis qu’il s’est inscrit au programme, le 6 février. Le moment de son retour au jeu sera établi par les administrateurs du programme.

Les circonstances entourant la décision de Kuznetsov de s’inscrire au programme n’ont pas été rendues publiques puisque le règlement exige la confidentialité.

Kuznetsov a été le meilleur pointeur des Capitals lors des séries éliminatoires de 2018, au terme desquelles les Capitals ont gagné la Coupe Stanley. Il a depuis connu des hauts et des bas. Il a été limité à six buts et 17 points en 43 parties cette saison.

En 2019, Kuznetsov a été suspendu pour trois matchs par la LNH pour une « conduite inappropriée ». La suspension a été annoncée moins d’un mois après celle de quatre ans qui lui a été imposée sur la scène internationale en raison d’un résultat positif à la cocaïne.