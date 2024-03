PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS

Les Predators ont le dessus sur le Wild 6-1 Roman Josi a récolté trois points, dont un but, et les Predators de Nashville ont signé une septième victoire d’affilée, cette fois au compte de 6-1 contre le Wild du Minnesota, jeudi. Yakov Trenin, Cole Smith, Filip Forsberg, Ryan O’Reilly et Ryan McDonagh ont aussi fait scintiller la lumière rouge dans la victoire. Juuse Saros a effectué 33 arrêts, puis Gustav Nyquist et Colton Sissons se sont faits complices de deux buts chacun. Connor Dewar a été le seul buteur du Wild, tandis que Filip Gustavsson a repoussé 25 rondelles. Il s’agissait d’une deuxième défaite de suite pour la formation du Minnesota. Avec cette victoire, les Predators se sont forgé une avance de huit points sur le Wild. Le club du Tennessee est la première de deux équipes repêchées dans l’Ouest actuellement en vue des séries éliminatoires. Jim Diamond, Associated Press

Auston Matthews marque son 53e but de la saison dans un gain des Leafs PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Auston Matthews Auston Matthews a marqué son 53e but de la saison et les Maple Leafs de Toronto ont infligé une 14e défaite consécutive aux Coyotes de l’Arizona en l’emportant 4-2, jeudi. Matthew Knies, avec un but et une aide, et Tyler Bertuzzi ont aussi touché la cible pour les Maple Leafs. Joseph Woll a effectué 30 arrêts à son retour au jeu après une longue absence due à une blessure. William Nylander a récolté trois points, faisant bouger les cordages dans une cage déserte. Alex Kerfoot et Logan Cooley ont répliqué pour les Coyotes, qui montrent une fiche de 0-12-2 depuis leur dernière victoire, le 22 janvier. Connor Ingram a bloqué 22 rondelles. Les Coyotes n’avaient pas perdu en temps réglementaire en 12 parties au domicile des Maple Leafs avant ce duel, affichant un dossier de 10-0-2 au cours de cette séquence. Leur dernière défaite avant le bris d’égalité à Toronto remontait au 17 octobre 2002 — le jour de la naissance de Knies à Phoenix. L’entraîneur-chef des Maple Leafs Sheldon Keefe a remporté un 200e match dans la Ligue nationale de hockey. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Les Bruins ont le dessus sur les Golden Knights 5-4 PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS Les Bruins ont mis un terme à une séquence de trois revers. Mason Lohrei a marqué le but gagnant en supériorité numérique avec moins de cinq minutes à jouer, Morgan Geekie a complété son premier tour du chapeau en carrière et les Bruins de Boston ont vaincu les Golden Knights de Vegas 5-4, jeudi. Lohrei a effectué un tir sur réception du cercle droit et les Bruins de Boston ont gagné après avoir échappé des avances de 3-0 et de 4-2. La formation du Massachusetts mettait ainsi un terme à une séquence de trois revers. Jesper Boqvist a été l’autre buteur des Bruins, qui ont remporté seulement un deuxième match en temps réglementaire au mois de février. David Pastrnak a récolté deux aides pour les Bruins, qui ont balayé les champions en titre de la coupe Stanley cette saison. Jeremy Swayman a bloqué 32 rondelles. Paul Cotter, Alex Pietrangelo, Michael Amadio et Chandler Stephenson ont enfilé l’aiguille pour les Golden Knights. Adin Hill a effectué 27 arrêts. Brendan Mcgair, Associated Press

Les Islanders l’emportent 5-3 contre les Red Wings PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Mathew Barzal (13) a brisé l’égalité avec 6 : 02 à écouler en troisième période. Mathew Barzal a brisé l’égalité avec 6 : 02 à écouler en troisième période et Brock Nelson a réussi un doublé dans une victoire de 5-3 des Islanders de New York contre les Red Wings de Detroit, jeudi. Barzal a inscrit son 18e but de la saison pour donner l’avance aux visiteurs. Patrick Kane aurait pu créer l’égalité ensuite, mais il a raté la cible alors qu’il était devant une cage déserte. Les Red Wings ont ensuite retiré Alex Lyon au profit d’un sixième patineur, mais Pierre Engvall a marqué dans une cage déserte. La formation du Michigan a subi une première défaite en sept parties. Casey Cizikas a aussi marqué en première période. Ilya Sorokin a repoussé 22 rondelles. Olli Maatta a égalé une marque personnelle avec deux buts. Kane a porté le pointage à 2-2 après 10 secondes de jeu en troisième période. Lyon a effectué 22 arrêts pour les Red Wings. Les Islanders montrent un dossier de 6-5-3 depuis qu’ils ont congédié Lane Lambert pour le remplacer par le Québécois Patrick Roy. Le club new-yorkais est à six points du Lightning de Tampa Bay, qui est la deuxième équipe repêchée dans l’Est actuellement. Larry Lage, Associated Press

Les Hurricanes défont les Blue Jackets 4-2 PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Teuvo Teravainen (86) Teuvo Teravainen a inscrit le premier but du match moins d’une minute après le début de la deuxième période, Spencer Martin a bloqué 20 rondelles contre son ancienne équipe et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-2, jeudi. Sebastian Aho, Brady Skjei et Seth Jarvis ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Hurricanes, qui ont remporté un deuxième match en trois jours et six de leurs huit dernières parties. Martin, qui a été réclamé au ballottage en provenant de Columbus le 19 janvier, a porté sa fiche à 4-0-1 avec les Hurricanes. Alexander Nylander a récolté un but et une aide, ses deux premiers points avec les Blue Jackets. Cole Sillinger a été l’autre buteur de l’équipe de l’Ohio et Daniil Tarasov a effectué 28 arrêts. Les Blue Jackets jouaient un deuxième match en autant de soirs sur la route après un revers de 4-1 aux mains des Rangers de New York, la veille. Les deux équipes de la section Métropolitaine suivent des trajectoires diamétralement opposées. Les Hurricanes sont deuxièmes et pourchassent les Rangers, tandis que les Blue Jackets sont derniers. Mitch Stacy, Associated Press

Les Sabres défont le Lightning 3-2 PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Rasmus Dahlin’s (26) célèbre avec ses équipiers son but gagnant en prolongation. Rasmus Dahlin a marqué en avantage numérique en prolongation et les Sabres de Buffalo sont venus de l’arrière pour vaincre le Lightning de Tampa Bay 3-2, jeudi. Dahlin a touché la cible à 1 : 42 de la période supplémentaire alors que Nikita Kucherov était au banc des pénalités. Alex Tuch et Tage Thompson ont aussi enfilé l’aiguille pour les Sabres. Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 21 rondelles. Thompson a forcé la tenue d’un bris d’égalité à 11 : 33 de la troisième. Brayden Point et Mitchell Chaffee ont touché la cible pour le Lightning, qui occupe actuellement la deuxième place parmi les équipes repêchées de l’Est. Andrei Vasilevskiy a effectué 20 arrêts, tandis que Kucherov a récolté une aide. Ses 104 points sont un sommet dans la Ligue nationale de hockey. L’attaquant de la formation de la Floride Brandon Hagel a vu sa séquence de 14 points avec au moins un point prendre fin. Le défenseur des Sabres Erik Johnson n’était pas en uniforme en raison d’un virus. Mark Didtler, Associated Press

Les Stars battent les Jets 4-1 PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Logan Stankoven (11) Le joueur recrue Logan Stankoven a marqué dans un troisième match de suite et les Stars de Dallas ont défait les Jets de Winnipeg 4-1, jeudi soir. Joe Pavelski a récolté un but et une mention d’aide pour les Stars, qui sont grimpés au premier rang de la section Centrale. Pavelski et Stankoven ont touché la cible dans un intervalle de 96 secondes lors d’une poussée de trois buts en première période des Stars. Jason Robertson et Roope Hintz ont aussi trouvé le fond du filet. Jake Oettinger a repoussé 25 lancers pour obtenir une 100e victoire en carrière dans la LNH, à son 177e match. Il présente un dossier de 5-0-1 en six affrontements face aux Jets. Vladislav Namestnikov a été l’auteur du seul but de la formation de Winnipeg, qui a vu sa séquence de quatre victoires prendre fin. Connor Hellebuyck a terminé le match avec 32 arrêts pour les Jets. Rappelé samedi pour faire ses débuts contre les Hurricanes de la Caroline, Stankoven menait la Ligue américaine de hockey avec 57 points. Stephen Hawkins, Associated Press