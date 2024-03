Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Alex Kerfoot et Logan Cooley ont répliqué pour les Coyotes, qui montrent une fiche de 0-12-2 depuis leur dernière victoire, le 22 janvier.

Matthew Knies, avec un but et une aide, et Tyler Bertuzzi ont aussi touché la cible pour les Maple Leafs. Joseph Woll a effectué 30 arrêts à son retour au jeu après une longue absence due à une blessure.

Auston Matthews a marqué son 53 e but de la saison et les Maple Leafs de Toronto ont infligé une 14 e défaite consécutive aux Coyotes de l’Arizona en l’emportant 4-2, jeudi.

Auston Matthews marque son 53 e but de la saison dans un gain des Leafs

Larry Lage, Associated Press

Les Islanders montrent un dossier de 6-5-3 depuis qu’ils ont congédié Lane Lambert pour le remplacer par le Québécois Patrick Roy. Le club new-yorkais est à six points du Lightning de Tampa Bay, qui est la deuxième équipe repêchée dans l’Est actuellement.

Barzal a inscrit son 18 e but de la saison pour donner l’avance aux visiteurs. Patrick Kane aurait pu créer l’égalité ensuite, mais il a raté la cible alors qu’il était devant une cage déserte.

Mathew Barzal a brisé l’égalité avec 6 : 02 à écouler en troisième période et Brock Nelson a réussi un doublé dans une victoire de 5-3 des Islanders de New York contre les Red Wings de Detroit, jeudi.

Les Hurricanes défont les Blue Jackets 4-2

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Teuvo Teravainen (86)

Teuvo Teravainen a inscrit le premier but du match moins d’une minute après le début de la deuxième période, Spencer Martin a bloqué 20 rondelles contre son ancienne équipe et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-2, jeudi.

Sebastian Aho, Brady Skjei et Seth Jarvis ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Hurricanes, qui ont remporté un deuxième match en trois jours et six de leurs huit dernières parties.

Martin, qui a été réclamé au ballottage en provenant de Columbus le 19 janvier, a porté sa fiche à 4-0-1 avec les Hurricanes.

Alexander Nylander a récolté un but et une aide, ses deux premiers points avec les Blue Jackets. Cole Sillinger a été l’autre buteur de l’équipe de l’Ohio et Daniil Tarasov a effectué 28 arrêts.

Les Blue Jackets jouaient un deuxième match en autant de soirs sur la route après un revers de 4-1 aux mains des Rangers de New York, la veille.

Les deux équipes de la section Métropolitaine suivent des trajectoires diamétralement opposées. Les Hurricanes sont deuxièmes et pourchassent les Rangers, tandis que les Blue Jackets sont derniers.

Mitch Stacy, Associated Press