Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Artemi Panarin inscrit deux buts dans un gain des Rangers

Artemi Panarin a inscrit deux buts et une aide, Igor Shesterkin a réalisé 30 arrêts et les Rangers de New York ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-1, mercredi soir.

Chris Kreider a marqué et ajouté une aide, alors qu’Adam Fox a également touché la cible pour les Rangers, qui ont gagné un sixième match de suite à domicile. C’était la 11e victoire de l’équipe en 12 sorties.

Kreider et Panarin ont marqué dans un filet désert dans la dernière minute de jeu.

Kreider a atteint le plateau des 30 buts et Panarin a porté son sommet personnel en carrière à 35 filets.

Cole Sillinger a marqué le but des Blue Jackets. Elvis Merzlikins a terminé la rencontre avec 26 arrêts.

Les Rangers ont dominé la première période 17-9 au chapitre des tirs.

Panarin a ouvert la marque à 7 : 17 de jeu au deuxième vingt, à la suite d’une mise au jeu remportée par son coéquipier Vincent Trocheck.

Fox a doublé l’avance des siens en avantage numérique, avec 5 : 41 à jouer à la période. Il s’agissait de son 10e filet de la campagne.

Fox est le premier défenseur des Rangers depuis Brian Leetch (quatre fois de 2000 à 2004) à enregistrer trois saisons de suite d’au moins 10 buts.

Sillinger a marqué l’unique but de son équipe à 3 : 24 au troisième engagement.

Allan Kreda, Associated Press