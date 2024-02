La ligue innove pour le repêchage et les séries

(Montréal) La Ligue professionnelle de hockey féminin tente depuis maintenant près d’un an de construire un avion en plein vol, comme le dit l’expression populaire. Mercredi, elle a ajouté ses plus récentes pièces afin que l’appareil puisse se poser sans dégâts.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Parmi les nouvelles informations dévoilées en visioconférence par la vice-présidente aux opérations hockey de la LPHF Jenna Hefford et le membre du conseil d’administration de la ligue Stan Kasten se trouvent celles relatives au format des séries éliminatoires, qui était jusqu’ici inconnu.

Ainsi, seules les quatre premières équipes, parmi les six existantes, au classement général après la conclusion du calendrier régulier, le 5 mai, accéderont aux séries éliminatoires.

De plus, chacune des séries se déroulera selon le format au meilleur des cinq parties. L’équipe la mieux classée de chacune des deux séries en demi-finales disputera ses deux premiers matchs à domicile, les deux suivants à l’extérieur, et le match ultime, s’il est nécessaire, sera disputé à domicile.

Par ailleurs, dans l’espoir de se démarquer des principaux circuits professionnels, la LPHF a indiqué qu’elle implantera une règle inédite en vue des séries éliminatoires. L’équipe qui terminera au sommet du classement à l’issue de la saison régulière aura la liberté de choisir son adversaire en demi-finales entre les clubs qui termineront aux troisième et quatrième échelons.

Si les séries éliminatoires avaient commencé mercredi, l’équipe de Montréal terminerait au premier rang du classement général avec 24 points, suivie de l’équipe du Minnesota (22), de celle de Toronto (21) et de celle de Boston (18). Le club de Montréal aurait donc le choix entre affronter l’équipe de Toronto ou de Boston en demi-finales.

Par ailleurs, la LPHF a indiqué que la date limite pour effectuer des transactions a été établie au 17 mars, à 23 h 59.

On ignore toujours la date du prochain repêchage de la LPHF, mais Hefford a indiqué qu’il devrait se dérouler vers la mi-juin. « Une annonce en ce sens devrait être faite d’ici quelques semaines », a-t-elle précisé.

Hefford a également réitéré que l’ouverture du marché des joueuses autonomes aura lieu le 21 juin.

D’autre part, Hefford s’est dite emballée de recevoir sans cesse des questions au sujet d’un éventuel processus d’expansion. Elle a cependant rappelé que la ligue, qui n’est vieille que de deux mois, souhaite procéder de manière prudente et ordonnée, afin d’éviter de grossir trop rapidement.

« Aucun projet (d’expansion) n’est présentement sur la table », a-t-elle simplement dit à ce sujet.

Enfin, Kasten a indiqué qu’il faut s’attendre à ce qu’il y ait de plus en plus de matchs qui se déroulent en terrain neutre la saison prochaine, possiblement dans des marchés de la LNH. Il n’a toutefois pas voulu offrir plus de détails à ce sujet, puisque la ligue s’affaire présentement à développer son calendrier pour 2025.

L’équipe de Montréal doit recevoir l’équipe de Toronto au PPG Paints Arena, le domicile des Penguins de Pittsburgh, le 17 mars.