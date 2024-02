Lisez les comptes rendus des matchs du 27 février dans la LNH.

Les Red Wings remportent un 6e match de suite en défaisant les Capitals 8-3

Shayne Gostisbehere a marqué deux buts dans une victoire de 8-3 des Red Wings de Detroit contre les Capitals de Washington 8-3, mardi, qui leur permettait de connaître une première séquence de six victoires en près de cinq ans.

Lucas Raymond a inscrit un but et ajouté deux aides dans la victoire. Joe Veleno, J. T. Compher, Robby Fabbri, Alex DeBrincat et Dylan Larkin ont également trouvé le fond du filet. Patrick Kane s’est fait complice de deux buts.

Alex Lyon a effectué 18 arrêts pour les Red Wings, dont la dernière série de six gains remontait du 23 mars au 2 avril 2019.

Les Red Wings sont actuellement au premier rang parmi les équipes repêchées de l’Association de l’Est et pourraient participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Le Québécois Hendrix Lapierre a enfilé l’aiguille pour les Capitals. Il avait réussi son premier doublé en carrière, la veille, dans une victoire de 6-3 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Max Pacioretty et Michael Sgarbossa ont fait bouger les cordages dans la défaite. Charlie Lindgren a bloqué 23 rondelles.

Larry Lage, Associated Press