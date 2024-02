(Montréal) Le défenseur Jordan Harris a récolté deux points et il s’est avéré le principal artisan d’une victoire de 4-2 du Canadien de Montréal face aux Coyotes de l’Arizona mardi soir au Centre Bell.

Harris a d’abord enfilé son deuxième but de la saison au deuxième vingt. Il a ajouté une mention d’aide sur l’éventuel but victorieux de Tanner Pearson, inscrit en troisième période.

Joel Armia, avec son 10e de la campagne, a également trompé la vigilance du gardien Connor Ingram, tenu peu occupé comme le témoignent les 17 arrêts qu’il a eu à effectuer.

Nick Suzuki a ajouté le filet d’assurance dans un filet désert avec 2,2 secondes au cadran.

Armia a ajouté une aide et Jake Evans en a récolté deux.

Si le Tricolore a pu mettre fin à une séquence de cinq défaites et prolonger à 13 parties celle des Coyotes (0-11-2), c’est aussi un peu grâce au gardien Samuel Montembeault.

Sans nécessairement réaliser des arrêts spectaculaires, Montembeault a accompli le travail que l’on attendait de lui en bloquant 36 rondelles derrière un club qui n’a certainement pas joué son meilleur match de la saison.

Alex Kerfoot, en deuxième période, et Nick Bjugstad, tard au troisième vingt, ont réussi à le déjouer.

La rencontre de mardi était la dernière de l’équipe au Centre Bell en février.

La formation montréalaise entamera jeudi une séquence de quatre parties dans le sud-est des États-Unis avec une escale au domicile des Panthers de la Floride.

Suivront des matchs contre le Lightning de Tampa Bay, les Predators de Nashville et les Hurricanes de la Caroline.

Lors de sa rencontre avec les médias lundi midi, Martin St-Louis avait expliqué que lorsque ses joueurs connaissent leurs meilleurs moments, c’est parce qu’ils sont conscients du l’ampleur du défi qui les attend et qu’ils orientent leur manière de jouer en conséquence.

C’est à se demander si le Canadien prévoyait un match facile contre les Coyotes, car il n’a rien offert de bien transcendant pendant les 20 premières minutes de jeu.

Au mieux, il a livré un effort moyen, ce qui ne l’a pas empêché de retraiter au vestiaire avec une priorité de 1-0, malgré seulement cinq tirs comparativement à 11 pour les visiteurs.

Armia a procuré l’avance au Canadien grâce à un tir précis dans la partie supérieure droite du filet, au terme d’une échappée à deux contre un avec Alex Newhook.

Joshua Roy a lancé la poussée en sautant sur une rondelle libre dans sa zone avant de la glisser vers Newhook.

Le Canadien a doublé son avance tôt en deuxième période, là encore sur un jeu qui s’est développé à partir de son territoire défensif.

Cette fois, Harris a bloqué un tir de Michael Carcone immédiatement après une mise en jeu en zone montréalaise, et pris la direction du territoire des Coyotes avec Josh Anderson à sa gauche. Harris a opté pour un tir et ce fut le bon choix, la rondelle se faufilant au-dessus du bâton d’Ingram, à 4 : 52.

Les Coyotes sont revenus dans le match moins de trois minutes plus tard.

Kerfoot s’est emparé du disque derrière la ligne rouge du but du Tricolore et a été assez rapide pour loger le disque dans le filet avant que Montembeault ne puisse compléter son déplacement latéral vers sa gauche.

Si l’effort du Canadien au premier vingt méritait le qualificatif de moyen, il a plutôt été médiocre pendant la période médiane, que les Coyotes ont dominée 16-9 au chapitre des tirs au but.

Mais Pearson allait redonner une avance de deux buts au Tricolore à 5 : 14 du troisième vingt.

Après avoir reçu la passe de Harris, il a facilement contourné Liam O’Brien à la ligne bleue des Coyotes avant de battre Ingram d’un tir du côté du bâton.

Bjugstad a permis aux Coyotes de revenir à un but lorsque son faible tir du revers a dévié sur le bâton de Kaiden Guhle et surpris Montembeault avec un peu plus de cinq minutes à écouler.

Mais Suzuki allait soulager ses coéquipiers et les spectateurs en logeant le disque dans un filet désert à la toute fin du temps réglementaire.

Dans le détail

Un 39e but pour les défenseurs

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Jordan Harris a récolté deux points dans la victoire.

Dans le cadre d’une saison ardue, il faut bien s’accrocher à quelque chose, et peut-être que les joueurs du CH peuvent s’accrocher à ceci : leurs défenseurs savent marquer. Ainsi, le but réussi par Jordan Harris en deuxième période est le 39e but cette saison réussi par un défenseur du CH, à égalité avec les Flames de Calgary au deuxième rang à ce chapitre (les défenseurs de l’Avalanche du Colorado arrivent au premier rang avec un total de 48 buts). Dans le cas de Harris, qui a récemment exprimé le souhait de vouloir contribuer davantage en attaque, il s’agit d’un deuxième but cette saison. « C’est un premier pas dans cette direction, a commenté le jeune défenseur. Je veux continuer à contribuer en attaque, et montrer ce que je suis capable de faire dans cet aspect du jeu. »

C’est d’ordinaire plus facile face aux Coyotes

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Barrett Hayton et Kaiden Guhle bataillent le long de la rampe.

Les Coyotes n’ont pas l’habitude de lancer bien souvent. En fait, depuis le début de la saison, les Coyotes lancent en moyenne 26,8 fois par match, mais en ce soir de match de quatre points vers le bas au Centre Bell, les Coyotes ont obtenu un grand total de 38 tirs, ce qui n’est probablement pas une bonne affaire. Peu importe, les visiteurs ont quand même perdu un 13e match de suite. Cette fois, Martin St-Louis a eu du mal à trouver du positif. « Je serais naïf de penser qu’on est capables de jouer de bons matchs pendant les 82 soirs du calendrier, a fait savoir l’entraîneur en fin de soirée. Tu vas en avoir des mauvais matchs, mais c’est de trouver une manière durant ces matchs-là. Cette fois, on a fait ça, on a su profiter de nos occasions, et Samuel (Montembeault) a été excellent… mais ça arrive des matchs où on a de la misère. »

Enfin un but pour Pearson

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE C'était le premier but de Tanner Pearson depuis le 4 décembre.

On aurait pu croire que Tanner Pearson n’avait pas marqué depuis un bout, et on aurait eu raison de le croire. Car le but de Pearson en ce petit mardi soir au Centre Bell fut son premier depuis le… 4 décembre. Si on fait le calcul, ça donne 14 matchs sans avoir pu mettre une rondelle au fond du filet. Ce but, réussi lors de la troisième période, est donc seulement le cinquième but de Pearson cette saison. « Je savais que ça faisait depuis décembre, avant que je ne me blesse, a noté le vétéran attaquant en fin de soirée. Je trouvais quand même que je jouais bien, mais je ne réussissais pas à marquer. Alors c’est bien de voir la rondelle aller dans le filet comme ça… Ce fut un match étrange pour nous, on n’affichait pas notre meilleure forme lors des deux premières périodes de jeu. »

Richard Labbé, La Presse