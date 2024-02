Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Le Québécois Hendrix Lapierre a réussi son premier doublé en carrière pour aider les Capitals de Washington à vaincre les Sénateurs d’Ottawa 6-3, lundi.

Rappelé vendredi par les Capitals, Lapierre a porté l’avance des siens à deux, puis trois buts en deuxième période. La 22e sélection au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2020 totalise maintenant cinq buts et 10 points en 32 parties au sein du circuit.

Aliaksei Protas a été le joueur le plus productif de la formation de la capitale américaine avec un but et deux aides.

John Carlson a également touché la cible pour les Capitals. Il a dépassé Sergei Gonchar au deuxième rang de l’histoire de l’équipe chez les défenseurs avec 145 buts.

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty, et Beck Malenstyn ont également fait scintiller la lumière rouge dans la victoire.

Les Québécois Anthony Mantha (deux aides) et Nicolas Aubé-Kubel (une aide) se sont également distingués pour les Capitals, qui ont gagné quatre de leurs cinq dernières parties.

Darcy Kuemper a effectué 18 arrêts. Ce n’était que sa deuxième victoire depuis le 16 janvier, l’autre étant survenue aux dépens du Canadien, le 17 février.

Brady Tkachuk a atteint le plateau des 50 points pour la troisième saison consécutive avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide. Drake Batherson et Sean Pinto ont été les autres buteurs des Sénateurs.

Après avoir cédé quatre fois sur 10 tirs en première période, Anton Forsberg a été remplacé par Jonas Korpisalo. Ce dernier a repoussé huit rondelles.

Les Sénateurs avaient obtenu au moins un point à leurs quatre matchs précédents (3-0-1).

La Presse Canadienne