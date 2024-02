Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Alex DeBrincat brille dans une victoire des Wings

Alex DeBrincat a marqué deux buts et ajouté une aide et les Red Wings de Detroit ont touché la cible trois fois lors des six premières minutes de jeu pour vaincre les Blues de St. Louis 6-1, samedi.

Patrick Kane a prolongé à sept matchs sa séquence avec au moins un point avec un but et une aide dans cette quatrième victoire consécutive des Red Wings. Michael Rasmussen a aussi obtenu un filet et une mention d’aide.

Robby Fabbri et J. T. Compher ont été les autres buteurs des Red Wings. Alex Lyon a effectué 22 arrêts.

Disputant sa deuxième partie dans la Ligue nationale de hockey, le Québécois Zachary Bolduc a marqué son premier but en carrière à l’occasion de son 21e anniversaire, dans la défaite.

Sélectionné au 17e rang lors du repêchage de la LNH en 2021, l’ancien des Remparts de Québec a enfilé l’aiguille à 12 : 28 de la deuxième période. Brandon Saad a préparé le jeu.

Après avoir réussi un blanchissage contre les Islanders de New York jeudi, Jordan Binnington a été remplacé par Joel Hofer devant la cage des Blues après la première période. Le premier a cédé quatre fois sur 14 tirs, tandis que le second a bloqué 18 des 20 rondelles dirigées vers lui.

Dana Gauruder, Associated Press