(Montréal) Claire Dalton a inscrit un tour du chapeau pour mener l’équipe de Montréal vers une victoire de 6-3 contre la formation d’Ottawa samedi après-midi à l’Auditorium de Verdun.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Dalton a d’abord enregistré ce qui pourrait être le but de l’année dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, tard en deuxième période.

Un but qui, pour les aînés, a rappelé le mémorable filet du légendaire Bobby Orr lors de la finale de la coupe Stanley de 1970.

Après avoir contourné une rivale sur l’aile droite, Dalton a effectué un vol plané après avoir logé la rondelle derrière Emerance Maschmeyer – comme l’avait fait le fameux défenseur des Bruins de Boston – pendant que la troupe de Kori Cheverie se défendait à quatre contre cinq.

Dalton a ajouté deux buts en troisième période.

Tereza Vanisova, Ann-Sophie Bettez et Maureen Murphy ont réussi les autres filets des Montréalaises qui ont été limitées à 25 tirs.

Marie-Philip Poulin a obtenu trois aides.

Akane Shiga, Daryl Watts et Katerina Mrazova ont trompé la vigilance d’Ann-Renée Desbiens, qui a fait face à 31 tirs.

La formation montréalaise aura une semaine complète pour refaire ses forces avant de jouer son prochain match, le samedi 2 mars face à l’équipe de Boston, à l’Auditorium de Verdun.

Autre réussite en avantage numérique

Le jeu au premier vingt a beaucoup ressemblé aux huit périodes que les deux formations avaient disputées lors de leurs deux rendez-vous précédents : rythmé et serré.

Cette première période a aussi permis aux Montréalaises de prolonger leurs succès en avantage numérique, quand Vanisova a profité du retour d’un tir de Laura Stacey pour inscrire son deuxième but de la saison à 9 : 13.

Après toutes sortes d’insuccès que Cheverie avait tenté d’expliquer aussi bien que possible pendant les 10 premiers matchs de la saison, il s’agissait d’une troisième partie d’affilée où les Montréalaises touchaient la cible en supériorité numérique.

Mais cette avance aura été éphémère. Pour être précis, 93 secondes. Shiga a réussi son premier filet de la saison, elle aussi grâce à un retour d’un tir, celui de Natalie Snodgrass qui avait pu s’échapper le long de l’aile gauche.

Pendant 18 minutes, la deuxième période n’a rien offert de très emballant. Mais 12 secondes plus tard, les partisans de la formation montréalaise ont bondi de leur siège lorsque Dalton a rompu l’égalité grâce à son but tout à fait spectaculaire en désavantage numérique.

C’était le premier but des Montréalaises dans pareilles circonstances depuis le début de la saison.

Ce but a semblé donner des ailes aux Montréalaises, qui ont connu un début de troisième vingt beaucoup plus inspirant que ce qu’elles avaient offert pendant la période médiane.

Ce dynamisme s’est traduit par le deuxième but de la saison de Bettez à 2 : 10, aidée par une belle passe de Sarah Bujold qui a permis à la vétérane de se présenter seule devant Maschmeyer.

Les visiteuses ont réagi quelque deux minutes plus tard grâce au troisième de Watts, à la suite d’un puissant tir frappé de Mrazova que Desbiens a bloqué sans toutefois empêcher un rebond.

Dalton allait cependant riposter en faisant dévier un tir de la ligne bleue d’Erin Ambrose.

Mrazova a de nouveau réduit l’avance des Montréalaises à un but, lors d’une supériorité numérique de deux joueuses avec un peu plus de six minutes à écouler au temps réglementaire.

Dalton a scellé le sort d’Ottawa avec un tir qui s’est faufilé entre les jambières de Maschmeyer, puis Murphy a complété la pétarade montréalaise dans un filet désert.