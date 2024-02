(Newark) Les défaites s’accumulent et le défi mental devient de plus en plus difficile à relever pour les joueurs du Canadien.

La Presse Canadienne

Consultez le sommaire du match

Nico Hischier a dénoué l’impasse en marquant en avantage numérique avec 6 : 27 à faire au temps réglementaire et les Devils du New Jersey ont défait la formation montréalaise 4-3.

Les Devils avaient marqué seulement deux buts en 46 occasions en avantage numérique à leurs 14 matchs précédents.

Ce but est venu miner un autre effort honorable du Canadien, qui a malgré tout encaissé un cinquième revers d’affilée.

« Je trouve que récemment, nous méritons mieux, a souligné l’entraîneur-chef Martin St-Louis. C’est un défi mental, parce que le match est là. Il manque un peu de finition pour se séparer un peu de l’adversaire. Ce n’est pas une ligue facile. Mais au niveau du jeu collectif, de l’engagement, de l’éthique de travail, nous sommes là.

« Il faut renverser la tendance, a-t-il ajouté. Nous ne pouvons pas juste mériter mieux. Nous ne pouvons pas juste bien jouer et être corrects avec ça et perdre. Ça en prend plus. »

Brendan Gallagher et Nick Suzuki, deux fois, ont marqué pour le Canadien (22-28-8). Jake Allen a réalisé 20 arrêts.

« À ce temps-ci de la saison, les points sont cruciaux pour beaucoup d’équipes comme c’était le cas pour notre adversaire aujourd’hui, a souligné Allen. Chaque match est une bataille.

« Nous aussi, nous voulons terminer la saison en force et trouver des façons de gagner des matchs pour prendre de l’expérience », a-t-il ajouté.

Timo Meier a amassé un but et une aide, tandis qu’Ondrej Palat et Jesper Bratt ont été les autres buteurs des Devils (29-24-4). Tyler Toffoli a récolté deux aides et Nico Daws a repoussé 23 lancers.

Le défenseur Jayden Struble a été laissé de côté. Il a subi une blessure au bas du corps en troisième période du match de jeudi à Pittsburgh. Son état de santé est évalué de manière quotidienne.

Johnathan Kovacevic a remplacé Struble dans la formation du Canadien.

« Ça fait quelques matchs que nous jouons du bon hockey et que nous n’obtenons pas le résultat espéré, a dit Kovacevic. C’est comme ça. Nous devons être forts mentalement et nous assurer que cette leçon nous soit utile dans l’avenir. »

Le Tricolore présentera dimanche matin son concours d’habiletés annuel. Il jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Coyotes de l’Arizona.

Toujours la même histoire

Il y a eu peu d’occasions de marquer lors du premier vingt.

Devant le filet du Canadien, Allen s’est dressé devant Jack Hughes. À l’autre bout de la patinoire, Daws a fermé la porte à Suzuki en fin de période.

Gallagher a finalement ouvert le pointage après 3 : 06 de jeu en deuxième période. Il a marqué sur un tir sur réception après une passe de Jake Evans.

Sur la séquence, Gallagher a récolté un 412e point avec le Canadien et il a rejoint Serge Savard au 35e rang dans l’histoire de l’équipe à ce chapitre.

Meier a répliqué 2 : 17 plus tard pour les Devils. Il a profité d’un tir-passe de Kevin Bahl et n’a eu qu’à faire dévier la rondelle dans l’ouverture.

Suzuki a redonné les devants au Canadien avec 6 : 53 à faire en deuxième période. Il a reçu une passe de Cole Caufield et il a déjoué Daws du côté de la mitaine à partir du cercle des mises en jeu à la gauche du gardien.

Jesse Ylönen a battu Daws à partir du même endroit quelques instants plus tard, mais la rondelle a atteint le poteau.

Palat a ensuite renvoyé tout le monde à la case départ avant le retour au vestiaire pour le deuxième entracte. Il a profité d’un retour dans l’enclave après un tir de Simon Nemec et a déjoué Allen avec 2 : 10 à faire à l’engagement.

Les deux équipes ont obtenu une échappée tôt en troisième période, mais Dawson Mercer a atteint le poteau pour les Devils, tandis que Suzuki a été incapable de décocher un tir.

Suzuki s’est ensuite retrouvé au cachot. Allen a stoppé les cinq premières salves des Devils, avant de finalement céder contre Hischier. Ce dernier a débordé le défenseur Mike Matheson avant de glisser la rondelle entre les jambières du gardien du Canadien.

Josh Anderson a bousillé une occasion de niveler la marque, atteignant le poteau alors qu’il était seul devant Daws.

Bratt a inscrit un but d’assurance important avec 3 : 27 à faire, peu de temps après que Meier eut bloqué un puissant tir d’Arber Xhekaj.

Suzuki a réduit l’écart à un seul but avec 1 : 51 à écouler, après qu’Allen eut été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Alex Newhook a obtenu la dernière belle occasion du Canadien, mais il a raté la cible.