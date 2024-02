Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Connor Clifton a marqué le but de la victoire en troisième période, son premier filet en près d’un an, Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 25 tirs et les Sabres de Buffalo ont battu les Blue Jackets de Columbus 2-1, vendredi.

Le tir de la pointe de Clifton s’est retrouvé derrière Daniil Tarasov à 3 : 05 de jeu au troisième vingt. Le défenseur n’avait pas marqué en 71 matchs.

Zemgus Girgensons a aussi touché la cible dans la victoire.

Dmitri Voronkov a marqué et Tarasov a stoppé 36 rondelles. Les Blue Jackets n’ont pas gagné deux matchs de suite depuis les 22 et 24 novembre.

Voronkov a inscrit son 15e but de la campagne lors d’un avantage numérique, alors que Kirill Marchenko a récolté une aide sur la séquence.

Girgensons a créé l’égalité en fin de première période.

Le défenseur des Sabres Erik Johnson n’était pas de la rencontre, malade.

Mitch Stacy, Associated Press