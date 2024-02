Drew O’Connor (10) festoie avec Evgeni Malkin après avoir marqué un but en deuxième période.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) L’histoire se répète soir après soir et le Canadien accumule les défaites.

La Presse Canadienne

Bryan Rust et Drew O’Connor ont marqué dans un intervalle de 21 secondes en deuxième période et les Penguins de Pittsburgh ont défait le club montréalais 4-1, jeudi soir au PPG Paints Arena.

Le Tricolore a ainsi encaissé un quatrième revers d’affilée. Il a porté sa fiche à 1-10-0 quand il dispute un deuxième match en autant de soirs.

Tout semblait pourtant avoir bien commencé pour le Canadien, avant d’être finalement victime d’une bête punition à Brendan Gallagher et d’une malchance quand Cole Caufield a perdu la lame d’un de ses patins.

« Nous avons disputé une bonne première période, mais nous avons été incapables de nous séparer de l’adversaire, a dit l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. En deuxième, nous avons eu des chances de prendre l’avance. Nous écopons d’une punition et sur le troisième but, Cole perd une lame. Ça donne un quatre contre trois et nous n’avons pas géré la situation comme nous en sommes capables. Ces deux buts rapides nous ont mis sur les talons. »

Mike Matheson a inscrit l’unique but du Canadien (22-27-8). Cayden Primeau a repoussé 23 tirs.

« J’ai l’impression de me répéter parce que nous avons fait beaucoup de bonnes choses, a insisté St-Louis. Ce soir, ils ont profité de leurs chances quand nous avons commis des erreurs et nous n’avons pas profité de nos chances quand ils ont commis des erreurs. »

Kristopher Letang a marqué deux fois pour les Penguins (25-21-8), dont une fois dans un filet désert en fin de partie. Erik Karlsson a amassé deux aides, tandis que Tristan Jarry a réalisé 31 arrêts.

Réclamé des Penguins au ballottage plus tôt dans la journée, l’attaquant Colin White a porté les couleurs du Canadien. Pour lui faire une place dans sa formation, le Tricolore a soumis l’attaquant Brandon Gignac au ballottage.

« Ç’a été une journée assez folle, a reconnu White. Les gars me contaient avoir fait le saut après leur sieste en voyant la nouvelle. C’était particulier de les affronter le jour même. Mais j’ai été bien accueilli ici. »

Le défenseur du Tricolore Jayden Struble n’a pas terminé la rencontre. Il a difficilement retraité au vestiaire à mi-chemin en troisième période et n’est pas revenu au jeu par la suite.

Le Canadien jouera son prochain match samedi après-midi, quand il rendra visite aux Devils du New Jersey.

En un clin d’œil

Les visiteurs ont amorcé le match en force. Arber Xhekaj a été incapable de profiter d’un filet ouvert quand Jeff Carter l’a empêché de tirer, puis Nick Suzuki s’est buté à Jarry alors qu’il s’était retrouvé seul devant le filet des Penguins.

Matheson a finalement ouvert la marque pour le Canadien après 9 : 05 de jeu. Il a intercepté une passe de Letang vers Sidney Crosby à la ligne bleue des Penguins, puis a déjoué Jarry grâce à un tir du côté du bouclier.

Les Penguins ont toutefois répliqué 2 : 19 plus tard. Cette fois, Letang a marqué quelques instants après un revirement de Matheson. Primeau a été incapable de stopper son long tir de la pointe puisqu’il avait la vue voilée.

Gallagher est venu à la rescousse de Primeau quelques instants plus tard, empêchant Jansen Harkins de pouvoir pousser la rondelle dans l’ouverture après un arrêt partiel du gardien du Canadien.

Primeau a aussi joué de chance avec un peu moins d’une minute à faire au premier vingt, quand le tir de Karlsson a atteint le poteau à sa gauche.

Jarry a réussi un bel arrêt tôt en deuxième période, pendant que le Canadien évoluait en avantage numérique. Il a étiré le bras droit pour frustrer Caufield après une passe transversale de Juraj Slafkovsky.

Primeau a encore une fois profité de la chance un peu plus tard. Cette fois, Valtteri Puustinen a atteint le poteau sur un retour.

Les Penguins ont ensuite pris les commandes de la rencontre. Rust a d’abord fait mouche en avantage numérique en faisant dévier un tir de Karlsson derrière Primeau à 11 : 30. O’Connor est revenu à la charge 21 secondes plus tard, déjouant Primeau du côté du bouclier.

« Ce sont deux buts que nous aimerions ravoir, a dit Matheson. Après, en troisième, nous nous sommes battus. Nous voulions trouver des solutions pour revenir, mais nous n’en avons pas trouvé. »

Joshua Roy a cogné à la porte tôt en troisième période pour le Canadien, mais il s’est buté à Jarry.

Le Tricolore a ensuite gaspillé deux avantages numériques. Slafkovsky a obtenu la plus belle occasion de marquer. Cependant, Carter a bloqué son lancer, le privant d’un but certain.

Letang a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 1 : 25 à écouler au cadran.