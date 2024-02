Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Gain de 7-3 des Leafs sur les Knights Auston Matthews a marqué dans un cinquième match de suite et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Golden Knights de Vegas 7-3, jeudi. L’ancien du Canadien de Montréal Max Domi a réussi un doublé pour les visiteurs. Jake McCabe, David Kampf, John Tavares et Pontus Holmberg ont aussi marqué, et Martin Jones a effectué 23 arrêts. Matthews a maintenant marqué 10 buts à ses cinq dernières parties. Mercredi contre les Coyotes de l’Arizona, il est devenu l’Américain le plus rapide à atteindre le plateau des 50 buts dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey, lui qui l’a fait en 54 matchs. Il est actuellement le meilleur buteur du circuit Bettman avec 52 filets. Mitchell Marner a récolté deux aides pour prolonger à cinq rencontres sa séquence avec au moins un point, lui qui en a amassé 13 depuis le début de celle-ci. William Nylander s’est inscrit à la feuille de pointage pour un sixième match d’affilée. Le Québécois Jonathan Marchessault a obtenu un but et une aide pour les Golden Knights. William Karlsson et Michael Amadio ont été les autres marqueurs. Adin Hill a cédé trois fois sur 19 tirs en première période avant d’être remplacé par Logan Thompson. Ce dernier a alloué quatre buts sur 22 lancers. Les Golden Knights étaient privés de leur capitaine Mark Stone, blessé au haut du corps. Mark Anderson, Associated Press

Les Canucks subissent une 4e défaite de suite PHOTO STEVEN BISIG, USA TODAY SPORTS Jared McCann a marqué un but et totalisé quatre points et le Kraken de Seattle a vaincu les Canucks de Vancouver 5-2, jeudi. Jordan Eberle a réussi un doublé et a ajouté une aide. Vince Dunn et Justin Schultz ont aussi trouvé le fond du filet pour le Kraken, qui montre une fiche de 3-0-1 à ses quatre dernières parties. Philipp Grubauer a effectué 19 arrêts à son premier départ à la maison et son deuxième au total depuis une blessure au bas du corps survenue le 9 décembre. J. T. Miller et Sam Lafferty ont fait scintiller la lumière rouge pour les Canucks, qui demeurent au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey – à égalité avec les Bruins de Boston – malgré ce quatrième revers de suite. Thatcher Demko a repoussé 26 rondelles. Les Canucks ont été incapables de marquer en avantage numérique malgré leurs quatre occasions. Ils y sont parvenus une seule fois à leurs 28 dernières opportunités, réparties au cours de leurs neuf derniers matchs. Cameron Van Til, Associated Press

Saros et Sissons brillent pour les Predators PHOTO YANNICK PETERHANS, ASSOCIATED PRESS Colton Sissons et Trevor Moore Colton Sissons a récolté un but et deux aides, Juuse Saros a effectué 27 arrêts et les Predators de Nashville ont vaincu les Kings de Los Angeles 4-1, jeudi. Les Predators ont ainsi remporté trois matchs de suite pour la première fois depuis une série de quatre victoires, du 10 au 16 décembre dernier. Le Québécois Jérémy Lauzon a marqué un but et ajouté une mention d’aide dans la victoire. Mark Jankowski et Yakov Trenin ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour le club du Tennessee. Kevin Fiala a assuré la réplique des Kings, qui avaient gagné leurs quatre rencontres précédentes. C’était un 15e but cette saison pour le Suisse, qui a du même coup atteint le plateau des 400 points en carrière. David Rittich a bloqué 17 des 19 rondelles dirigées vers lui dans ce deuxième revers en sept parties des Kings depuis que l’entraîneur-chef par intérim Jim Hiller dirige la formation. Les Kings étaient privés de l’attaquant Viktor Arvidsson, qui s’est blessé au bas du corps dans une victoire de 5-1 contre les Blue Jackets de Columbus, mardi. Il a raté les 50 premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au dos. Dan Greenspan, Associated Press

Alexis Lafrenière marque deux buts dans un gain des Rangers PHOTO JOHN JONES, USA TODAY SPORTS Les Rangers sont au sommet de la section Métropolitaine. Le Québécois Alexis Lafrenière a réussi un doublé et les Rangers de New York ont signé une neuvième victoire de suite en défaisant les Devils du New Jersey 5-1, jeudi. C’est la plus longue séquence victorieuse des Rangers au cours des huit dernières campagnes. Ils sont à un gain d’égaler la plus longue série de leur histoire, survenue en 1939-40 et en 1972-73. Artemi Panarin a récolté trois aides dans la victoire. Igor Shesterkin a repoussé 39 rondelles et a obtenu sa première mention d’aide de la saison. Mika Zibanejad a touché la cible en avantage numérique, Chris Kreider a inscrit son 29e filet de la campagne et Vincent Trocheck a trouvé le fond du filet, tard en troisième période. Les Rangers, qui n’ont pas perdu depuis le 26 janvier aux mains des Golden Knights de Vegas, sont au sommet de la section Métropolitaine. Ils ont écoulé leurs cinq séquences en infériorité numérique, dont une de cinq minutes en vertu d’une pénalité majeure décernée à la recrue Matt Rempe. Jack Hughes a privé Shesterkin d’un blanchissage avec 2 : 07 à jouer. Nico Daws a repoussé 13 rondelles pour les Devils, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Tom Canavan, Associated Press

Nazem Kadri tranche en prolongation pour les Flames PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Nazem Kadri déjouant Linus Ullmark en prolongation. Nazem Kadri a tranché en prolongation et les Flames de Calgary ont vaincu les Bruins de Boston 3-2, jeudi. Kadri a récupéré la rondelle après un arrêt de son coéquipier Jacob Markstrom, a traversé la patinoire, et a déjoué Linus Ullmark d’un tir des poignets avec 1 : 04 à écouler à la période supplémentaire. Oliver Kylington et Martin Pospisil ont également touché la cible pour les Flames, qui ont remporté leurs deux duels contre les Bruins cette saison. Ils les avaient vaincus 4-1, le 6 février. Markstrom a repoussé 32 rondelles devant la cage des Flames, qui ont remporté deux matchs de suite après en avoir perdu trois d’affilée. Charlie Coyle a marqué les deux buts des Bruins, qui ont récolté au moins un point lors d’un 11e match consécutif sur la route (7-0-4). David Pastrnak et Charlie McAvoy ont vu leur séquence de cinq parties avec au moins un point prendre fin. L’ancien du Canadien de Montréal Anthony Richard a récolté sa deuxième mention d’aide de la campagne. Il a inscrit un but et amassé trois points en sept matchs avec les Bruins cette saison. Ullmark a effectué 27 arrêts. Darren Haynes, La Presse Canadienne

Deux buts de Josh Norris assurent la victoire aux Sénateurs PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Thomas Chabot et Anton Forsberg Josh Norris a mené la charge avec deux buts et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu les Stars de Dallas 4-1, jeudi. Les Sénateurs ont marqué trois buts sans réplique tout en limitant les Stars à quatre tirs en deuxième période. Le Québécois Thomas Chabot a également touché la cible pour la formation de la capitale canadienne, qui a remporté deux de ses trois derniers matchs. Shane Pinto a été l’autre marqueur. Anton Forsberg a bloqué 14 tirs. Drake Batherson a récolté deux mentions d’aide dans la victoire, ce qui lui a permis d’atteindre le plateau des 200 points en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Joe Pavelski a inscrit l’unique but des Stars, qui ont perdu un quatrième match de suite. Jake Oettinger a amorcé le match devant la cage des Stars, mais il a été retiré du match après avoir cédé trois fois sur 11 lancers. En relève, Scott Wedgewood a repoussé 18 lancers. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Les Capitals l’emportent 5-3 contre le Lightning PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin (8) et Charlie Lindgren (79) Rasmus Sandin a marqué le but vainqueur avec 4 : 59 à jouer en troisième période et les Capitals de Washington ont battu le Lightning de Tampa Bay 5-3, jeudi. Connor McMichael a touché la cible à deux reprises dans la victoire, dont une fois dans un filet désert. Anthony Mantha et Nicolas Aubé-Kubel ont aussi marqué, alors que Tom Wilson a récolté deux aides. L’attaquant des Capitals T. J. Oshie a quitté le match au troisième engagement en raison d’une blessure n’étant pas liée à un contact avec un autre joueur. Andrei Vasilevskiy a stoppé 19 lancers pour le Lightning. Brandon Hagel, Nicholas Paul et Tyler Motte ont marqué dans la défaite. Hagel a obtenu au moins un point dans un 11e match de suite, la plus longue séquence active de la sorte dans la LNH. Charlie Lindgren a réalisé 29 arrêts pour les Capitals. Alexander Ovechkin a vu sa séquence de matchs avec au moins un point s’arrêter à neuf. L’attaquant tentait de devenir le 12e joueur de 38 ans ou plus à réaliser une séquence d’au moins 10 matchs consécutifs avec au moins un point. Aubé-Kubel, qui avait été laissé de côté les deux matchs précédents, et McMichael ont marqué en première période. Nikita Kucherov, meilleur pointeur du circuit, a récolté une aide sur le but de Hagel et totalise maintenant 95 points. Mark Didtler, Associated Press

Les Hurricanes gagnent 1-0 contre les Panthers PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Sebastian Aho Sebastian Aho a trouvé le fond du filet avec 18,9 secondes à disputer en temps réglementaire et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Panthers de la Floride 1-0, jeudi soir. Pyotr Kochetkov a repoussé 44 tirs pour signer son troisième jeu blanc de la saison. Les Hurricanes ont remporté un quatrième match consécutif. Les Panthers avaient gagné leurs 11 dernières sorties à l’étranger, à un gain d’égaler le record de la ligue. Sergei Bobrovsky a bloqué 28 rondelles. Kochetkov a réalisé un bel arrêt du gant contre Evan Rodrigues, lors d’un deux contre un à 3 : 30 de jeu en troisième période. Le gardien a été brillant à plusieurs reprises pour son équipe dans la partie. Bobrovsky a également été spectaculaire du côté des Panthers, en plus d’obtenir de l’aide de son filet. Un tir de Jordan Martinook en première période a terminé son chemin sur le poteau, tout comme celui de Tony D’Angelo au deuxième vingt. L’attaquant Matthew Tkachuk et le défenseur Gustav Forsling n’ont pas joué les deux dernières périodes pour les Panthers. Associated Press

Les Red Wings défont l’Avalanche 2-1 PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Patrick Kane (88) célèbre son but gagnant en prolongation. Patrick Kane a marqué à 3 : 42 de la prolongation pour procurer aux Red Wings de Detroit une victoire de 2-1 contre l’Avalanche du Colorado, jeudi. Le capitaine des Red Wings Dylan Larkin a effectué une passe en retrait à Kane, qui a rapidement décoché un tir derrière Justus Annunen. C’était son 10e filet de la campagne. Larkin a inscrit l’autre but des Red Wings. Nathan MacKinnon a ouvert la marque pour l’Avalanche. Cette victoire a mis un terme à une série de 10 revers des Red Wings contre l’Avalanche. Le club du Michigan n’avait pas gagné en près de huit ans contre le Colorado, qui a dominé 47-21 au chapitre des buts lors de cette séquence. Annunen a bloqué 28 rondelles. À l’autre bout de la patinoire, Alex Lyon a effectué 30 arrêts. Les Red Wings ont maintenant gagné trois matchs de suite et montrent une fiche de 4-0-1 à leurs cinq derniers matchs à domicile. L’Avalanche affiche un dossier de 1-4-1 à ses six derniers duels sur la route. Robert Duff, Associated Press