Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Les Rangers l’emportent 5-1 contre les Devils

Le Québécois Alexis Lafrenière a réussi un doublé et les Rangers de New York ont signé une neuvième victoire de suite en défaisant les Devils du New Jersey 5-1, jeudi.

C’est la plus longue séquence victorieuse des Rangers au cours des huit dernières campagnes. Ils sont à un gain d’égaler la plus longue série de leur histoire, survenue en 1939-40 et en 1972-73.

Artemi Panarin a récolté trois aides dans la victoire. Igor Shesterkin a repoussé 39 rondelles et a obtenu sa première mention d’aide de la saison.

Mika Zibanejad a touché la cible en avantage numérique, Chris Kreider a inscrit son 29e filet de la campagne et Vincent Trocheck a trouvé le fond du filet, tard en troisième période.

Les Rangers, qui n’ont pas perdu depuis le 26 janvier aux mains des Golden Knights de Vegas, sont au sommet de la section Métropolitaine. Ils ont écoulé leurs cinq séquences en infériorité numérique, dont une de cinq minutes en vertu d’une pénalité majeure décernée à la recrue Matt Rempe.

Jack Hughes a privé Shesterkin d’un blanchissage avec 2 : 07 à jouer. Nico Daws a repoussé 13 rondelles pour les Devils, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres.

Tom Canavan, Associated Press