Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Maple Leafs défont les Coyotes 6-3

Auston Matthews a inscrit ses 50e et 51e buts de la saison et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 6-3, mercredi.

Originaire de l’Arizona, Matthews a atteint le plateau des 50 filets à son 54e match.

Il est ainsi devenu le joueur américain le plus rapide à y parvenir, et le plus rapide, toutes nationalités confondues, depuis Mario Lemieux (50 parties), en 1995-1996. Wayne Gretzky a fait mieux que quiconque, lui qui a eu besoin de 39 rencontres en 1981-1982, en route vers une saison de 92 filets.

Matthews a touché la cible neuf fois à ses quatre dernières rencontres, ayant notamment complété deux tours du chapeau consécutifs. Le dernier joueur à avoir inscrit 70 buts en une campagne est Teemu Selanne et Alexander Mogilny, avec 76 en 1992-1993.

Matthews et les Maple Leafs ont infligé une 11e défaite de suite aux Coyotes.

William Nylander a également réussi un doublé pour le club torontois, qui a pour sa part signé une cinquième victoire consécutive, toutes sans le défenseur Morgan Rielly, suspendu.

Bobby McMann et John Tavares ont aussi fait bouger les cordages pour les Maple Leafs, qui montrent une fiche de 9-2-0 à leurs 11 dernières parties. Mitch Marner a récolté trois aides, puis le gardien Ilya Samsonov a bloqué 23 tirs.

Matias Maccelli, Barrett Hayton et Dylan Guenther ont répliqué pour les Coyotes. Karel Vejmelka a effectué 30 arrêts.

Jack Thompson, Associated Press