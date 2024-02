Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Troy Terry a marqué le but gagnant avec 64 secondes à faire en deuxième période et a ajouté deux aides pour les Ducks d’Anaheim à l’emporter 4-3 contre les Sabres de Buffalo.

Frank Vatrano a marqué deux fois pour porter son total de buts pour la saison à 26, le meilleur de sa carrière, tandis que Mason McTavish s’est fait complice de trois buts. Adam Henrique a marqué l’autre buts des vainqueurs, qui ont profité des 34 arrêts de John Gibson.

Tage Thompson, Jordan Greenway et Zach Benson ont été les seuls à déjouer Gibson. Ukko-Pekka Luukkonen a connu un après-midi plus difficile, n’effectuant que 11 arrêts.

Les Sabres continuent d’éprouver des ennuis à domicile, avec seulement une seule victoire à leurs six derniers matchs. L’équipe fait preuve d’inconstance depuis le début de la saison et ne compte que 10 victoires à ses 19 dernières sorties. Elle est déjà en danger de rater les éliminatoires, ce qu’elle ferait pour une 13e saison consécutive, elle qui détient déjà le record de la LNH.

Les Ducks ont par deux fois comblé un écart d’un but. Vatrano a marqué deux fois en deux minutes et demie pour faire 3-2 Anaheim avec un peu plus de cinq minutes à faire en deuxième.

Après Benson eut créé l’égalité, Terry a profité d’un effondrement de la défense des Sabres pour marquer le but gagnant.

John Wawrow, Associated Press