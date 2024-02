PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Auston Matthews, Connor McDavid et Matthew Tkachuk sont les étoiles de la semaine

(New York) Les centres de Maple Leafs de Toronto et des Oilers d’Edmonton Auston Matthews et Connor McDavid, ainsi que l’ailier gauche des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Matthews a inscrit un tour du chapeau dans deux rencontres d’affilée et a ajouté deux aides pour aider les Leafs à remporter leurs trois matchs de la semaine et se hisser au troisième rang de la section Atlantique. Il a notamment établi une marque personnelle avec une première rencontre de cinq points (3-2) dans la victoire de 9-2 aux dépens des Ducks d’Anaheim, samedi.

Connor McDavid

Au passage, il est devenu le 10e joueur de l’histoire de la LNH à réussir six tours du chapeau en une saison.

McDavid a quant à lui obtenu 10 mentions d’assistance en trois matchs, dont deux victoires des Oilers. Il a établi une marque personnelle avec six aides, une de moins que le record de la LNH, dans une victoire de 8-4 contre les Red Wings de Detroit.

Matthew Tkachuk

Finalement, Tkachuk a marqué trois buts et ajouté cinq aides en trois matchs pour aider les Panthers à prolonger leur série de victoires à cinq et passer au premier rang de l’Atlantique.