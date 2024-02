Une rencontre au sommet. Une Place Bell remplie. Un intérêt qui ne se dément pas pour la LPHF. Et une équipe de Montréal qui rend bien son amour aux partisans locaux, avec une victoire de 2-1 contre le Minnesota.

Les Montréalaises consolident ainsi leur deuxième position au classement du circuit, réduisant l’écart à un seul point avec les Minnésotaines, justement. Claire Dalton et Sarah Lefort ont marqué pour les locales.

Montréal a pris les devants rapidement en première période, gracieuseté de Dalton, sur un tir dévié à l’embouchure. Les 10 172 partisans de la Place Bell percolaient encore vers leurs sièges à ce moment. Au moins, la plupart d’entre eux étaient bien assis lorsque le Minnesota a obtenu son premier tir, après 13 minutes de jeu. Quelques instants plus tard, malgré le lent départ des visiteuses, Kendall Coyne Schofield leur a permis de créer l’égalité en enfilant son 4e de la saison.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Coyne Schofield (26) et la gardienne Elaine Chuli

Cette marque a tenu pendant une bonne partie d’une deuxième période bien disputée. Le Minnesota a même pris l’ascendant sur l’allure de la rencontre, mais la gardienne des Montréalaises, Elaine Chuli, a brillamment veillé au grain, comme tout au long du match. Au terme d’un avantage numérique intéressant pour les locales, Sarah Lefort s’est emparée d’un retour à l’embouchure d’un filet complètement ouvert et a redonné les devants aux favorites de la foule. Madison Bizal avait été l’autrice du tir original, qui a fait sortir la geôlière Maddie Rooney de sa cage.

Kori Cheverie a jonglé avec ses trios au fil de la rencontre. En troisième période, Catherine Dubois, Marie-Philip Poulin et Claire Dalton se sont retrouvées ensemble sur la première unité. La présence de Dubois à cette position est notable : plus tôt dans la journée, l’équipe de Montréal a annoncé lui avoir finalement fait signer un contrat pour la présente saison. L’attaquante a gravité autour de l’équipe via deux ententes de 10 jours depuis le début de la campagne. Dans l’intervalle, elle avait disputé sept rencontres, récoltant un but.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE L’’entraîneure-cheffe Kori Chevrie derrière le banc de l'équipe montréalaise,

Belle récompense, donc, pour Dubois. On a d’ailleurs senti Poulin plus efficace à partir du moment où la Québécoise et Dalton l’ont accompagnée sur son trio. Très peu remarquée en début de match, Poulin s’est notamment créé une superbe chance en échappée en troisième période, pendant que son équipe purgeait une punition. On a senti la Place Bell prête à exploser lorsque la rondelle s’est heurtée à la barre transversale à la suite de son tir du revers.

Elaine Chuli s’est occupée du reste. Ses 9 arrêts seulement en troisième période ont permis à Montréal de conserver sa mince avance.

Et de permettre aux partisans de danser au rythme du Bal masqué de La Compagnie créole.