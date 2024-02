Lisez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Artemi Panarin a marqué après seulement 10 secondes en prolongation et les Rangers ont battu les Islanders 6-5, dimanche, alors que les deux équipes de New York s’affrontaient au MetLife Stadium à l’occasion de la Série des stades.

« J’étais inondé d’émotions, a mentionné Panarin. J’ai dû retenir mes larmes. C’était tout un spectacle. »

Vincent Trocheck a totalisé deux buts et une aide, alors qu’Erik Gustafsson, Chris Kreider et Mika Zibanejad ont aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont gagné un septième match de suite et n’ont toujours pas perdu en cinq affrontements extérieurs.

Panarin, Alexis Lafrenière et Adam Fox ont tous obtenu deux aides et le gardien Igor Shesterkin a repoussé 36 rondelles.

« C’est de s’en tenir à ce qu’on connaît, a déclaré le capitaine des Rangers, Jacob Trouba. Tout le groupe s’est soutenu et s’en est tenu à l’objectif, et nous avons obtenu le résultat souhaité. C’est un souvenir assez plaisant. »

Brock Nelson a marqué et ajouté une aide, alors que Bo Horvat, Mathew Barzal, Anders Lee et Alexander Romanov ont aussi trouvé le fond du filet dans la défaite. Noah Dobson a récolté trois mentions d’aide pour atteindre le plateau des 50 cette saison. Ilya Sorokin a stoppé 32 tirs.

Le nouvel entraîneur-chef des Islanders, Patrick Roy, montre une fiche de 3-3-3 depuis son arrivée à la barre de l’équipe, le 20 janvier.

Gustafsson a ouvert la marque pour les Rangers après 1 : 28 de jeu, à l’aide d’un tir de la pointe gauche qui est passé par-dessus l’épaule droite de Sorokin. Il s’agissait du premier tir de son équipe dans le match.

Les Islanders ont répliqué avec trois buts en 3 : 14 d’intervalle pour prendre les devants 3-1.

En avantage numérique et avec le gardien au banc en faveur d’un joueur supplémentaire, Kreider a fait dévier le tir de Panarin, avec 4 : 08 à jouer en temps réglementaire, pour réduire l’écart à 5-4.

Également à six contre quatre, Zibanejad a égalé la marque avec 1 : 29 à faire. Le 18e but de la saison de l’attaquant était le troisième filet des Rangers en avantage numérique dans le match.

« De l’emporter de la manière que nous l’avons fait, c’était incroyable, a partagé Zibanejad. Il n’y a pas de meilleure manière de le faire. »

Vin A. Cherwoo, Associated Press