Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Un 11e gain de suite à l’étranger pour les Panthers, qui dominent le Lightning 9-2

Matthew Tkachuk et Sam Bennett ont les deux inscrit deux buts et deux mentions d’aide et les meneurs de la section Atlantique, les Panthers de la Floride, ont dominé le Lightning de Tampa Bay 9-2, samedi soir.

Il s’agissait d’une 11e victoire consécutive à l’étranger pour les Panthers, un record d’équipe. Les neuf buts des Panthers étaient aussi un record d’équipe pour un match disputé sur une patinoire adverse.

Sergei Bobrovsky a stoppé 28 lancers et a établi un record chez les Panthers avec sa huitième victoire de suite sur la route. Carter Verhaeghe a marqué deux fois et a ajouté une aide. Brandon Montour a touché la cible et a récolté deux aides, alors que Kevin Stenlund et Gustav Forsling ont aussi marqué dans la victoire.

Brandon Hagel et Brayden Point ont inscrit les buts du Lightning, qui avait gagné huit matchs de suite à domicile. Andrei Vasilevskiy a alloué six buts sur 22 tirs et a ensuite été remplacé par Jonas Johansson pour commencer la troisième période. Ce dernier a repoussé six rondelles.

Le meneur en points dans la LNH, Nikita Kucherov, a prolongé sa séquence de matchs sur la feuille de pointage à 10, récoltant une aide.

Tkachuk a établi une nouvelle marque d’équipe, inscrivant les deux buts les plus rapides d’un même joueur pour commencer une période.

Il a marqué deux filets en avantage numérique dans la première 1 : 37 du deuxième engagement.

Mark Didtler, Associated Press