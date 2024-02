Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Gain de 6-3 des Devils contre les Flyers devant 70 328 personnes au MetLife Stadium Le capitaine Nico Hishier a inscrit deux buts et une aide, dont le deuxième but le plus rapide pour commencer un match extérieur, et les Devils du New Jersey ont défait les Flyers de Philadelphie 6-3 devant 70 328 personnes au MetLife Stadium, samedi soir. Nathan Bastian a également marqué deux fois, alors que Tyler Toffoli et Brendan Smith ont complété le score pour les Devils, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Nico Daws a repoussé 43 lancers. PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Brendan Smith célèbre son but. Owen Tippett a inscrit deux buts et Nick Seeler a aussi touché la cible pour les Flyers. Samuel Ersson a bloqué 33 tirs. Le but le plus rapide de l’histoire d’un match extérieur de la LNH a été inscrit par Colby Armstrong avec les Penguins de Pittsburgh, après seulement 21 secondes de jeu lors de la toute première Classique hivernale en 2008. L’entraîneur-chef des Devils, Lindy Ruff, était derrière le banc des Sabres de Buffalo pour ce match. C’est la première fois de l’histoire de la Série des stades de la LNH que deux matchs en deux jours seront joués devant partisans. Les Islanders et les Rangers de New York s’affronteront dimanche après-midi, une fois de plus au MetLife Stadium. Tippett a réduit l’écart à 2-1 en déjouant Daws après 7 : 43 de jeu au deuxième vingt. Malgré le score, les Flyers ont dominé la période médiane 24-15 au chapitre des tirs. Smith a redonné une priorité de deux buts aux Devils en marquant son deuxième filet de la saison sur un retour de lancer. Tippett a marqué en avantage numérique pour inscrire son 21e de la saison, avec moins de deux minutes à jouer en deuxième période, mais Hischier a touché la cible tôt au troisième engagement et les Devils menaient 5-2. Bastian a marqué dans un filet désert avec 1 : 45 à jouer en temps réglementaire.

Tour du chapeau de Matthews dans un gain de 9-2 des Maple Leafs contre les Ducks PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Auston Matthews et Mitch Marner Auston Matthews a inscrit son sixième tour du chapeau de la saison et son deuxième en autant de matchs pour aider les Maple Leafs de Toronto à vaincre les Ducks d’Anaheim 9-2, samedi soir. Matthews, auteur de 48 buts cette saison, a aussi obtenu deux mentions d’aide. William Nylander a marqué et a récolté deux aides pour atteindre le plateau des 500 points en carrière. Bobby McMann, avec deux buts et une aide, Nick Robertson, avec un but et une aide, ainsi que Jake McCabe et Tyler Bertuzzi ont également trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs. Timothy Liljegren a terminé le match avec trois aides, alors que Mitch Marner, Max Domi et Matthew Knies en ont chacun eu deux. Martin Jones a bloqué 19 tirs dans la victoire. Les Maple Leafs sont devenus la 15e équipe de la ligue à inscrire un tour du chapeau dans trois matchs de suite. McMann avait réussi son premier en carrière mardi, alors que Matthews avait marqué trois buts jeudi. Matthews est le 10e joueur de l’histoire à réussir six tours du chapeau la même saison. Ryan Strome et Frank Vatrano ont inscrit les filets des Ducks. Lukas Dostal a alloué quatre buts sur 18 tirs en première période, avant de céder sa place à John Gibson. Ce dernier a terminé la rencontre avec neuf arrêts. La Presse Canadienne

Un 11e gain de suite à l’étranger pour les Panthers, qui dominent le Lightning 9-2 PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Anton Lundell (15) Matthew Tkachuk et Sam Bennett ont les deux inscrit deux buts et deux mentions d’aide et les meneurs de la section Atlantique, les Panthers de la Floride, ont dominé le Lightning de Tampa Bay 9-2, samedi soir. Il s’agissait d’une 11e victoire consécutive à l’étranger pour les Panthers, un record d’équipe. Les neuf buts des Panthers étaient aussi un record d’équipe pour un match disputé sur une patinoire adverse. Sergei Bobrovsky a stoppé 28 lancers et a établi un record chez les Panthers avec sa huitième victoire de suite sur la route. Carter Verhaeghe a marqué deux fois et a ajouté une aide. Brandon Montour a touché la cible et a récolté deux aides, alors que Kevin Stenlund et Gustav Forsling ont aussi marqué dans la victoire. Brandon Hagel et Brayden Point ont inscrit les buts du Lightning, qui avait gagné huit matchs de suite à domicile. Andrei Vasilevskiy a alloué six buts sur 22 tirs et a ensuite été remplacé par Jonas Johansson pour commencer la troisième période. Ce dernier a repoussé six rondelles. Le meneur en points dans la LNH, Nikita Kucherov, a prolongé sa séquence de matchs sur la feuille de pointage à 10, récoltant une aide. Tkachuk a établi une nouvelle marque d’équipe, inscrivant les deux buts les plus rapides d’un même joueur pour commencer une période. Il a marqué deux filets en avantage numérique dans la première 1 : 37 du deuxième engagement. Mark Didtler, Associated Press

Les Blackhawks battent les Sénateurs 3-2 PHOTO DAVID BANKS, USA TODAY SPORTS Connor Bedard (98) et Petr Mrazek (34) Jason Dickinson a brisé l’impasse à 18 : 08 au troisième tiers et les Blackhawks de Chicago ont mis fin à une série de huit défaites, samedi, l’emportant 3-2 face aux Sénateurs d’Ottawa. Les Hawks ont été blanchis trois fois durant la séquence ; il y aussi deux fois où ils ont marqué un seul but. Dickinson a profité de son propre rebond après qu’un tir de Tyler Johnson ait été stoppé par le patin gauche de Thomas Chabot. Connor Bedard a réussi un 16e but et a pris part au filet de Nick Foligno. Petr Mrazek a excellé avec 40 arrêts, n’étant battu que par Tim Stutzle et Jakob Chychrun. Joonas Korpisalo a bloqué 19 tirs. Les Sénateurs perdaient un deuxième match de suite, après une série de quatre victoires. Ils vont rejouer lundi soir, à Tampa.

Un but en prolongation de Brandt Clarke donne la victoire aux Kings PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS Brandt Clarke après avoir marqué le but gagnant. Brandt Clarke a donné la victoire aux Kings avec son premier but dans la LNH, samedi, permettant à Los Angeles de vaincre les Bruins 5-4 à Boston, en prolongation. Clarke a marqué à 4 : 33 en échappée, à l’aide d’une belle feinte. Il sortait du cachot après avoir accroché David Pastrnak. L’Ontarien de 21 ans a été repêché huitième au total en 2021, par les Kings. David Rittich a bloqué 28 tirs pour les Kings, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Anze Kopitar a nivelé le score avec 1 : 35 à écouler en troisième période, en faisant dévier un tir. Matt Roy, Vladislav Gavrikov et Alex Laferriere ont aussi marqué pour les Kings. Pierre-Luc Dubois a été complice de deux buts. Les Kings vont rejouer dimanche soir, à Pittsburgh. James van Riemsdyk a réussi un doublé au premier tiers dans une cause perdante. Anthony Richard et Trent Frederic ont été les autres buteurs des Bruins, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs. Linus Ullmark a fait 30 arrêts. Boston va accueillir les Stars de Dallas lundi après-midi. Associated Press

Bouchard complète un doublé en prolongation et les Oilers battent les Stars, 4-3 PHOTO CHRIS JONES, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Evan Bouchard (2) Evan Bouchard a complété un doublé en prolongation, samedi, permettant aux Oilers d’Edmonton de l’emporter 4-3 aux dépens des Stars de Dallas. Le but a été inscrit 30 secondes après le début de la période additionnelle – et sept secondes après le début d’un avantage numérique. Corey Perry et Derek Ryan ont été les autres buteurs des Oilers. Connor McDavid a récolté une mention d’aide, sa 13e lors des cinq derniers matchs des Oilers. Calvin Pickard a bloqué 24 tirs, méritant une sixième victoire de suite. Les Oilers vont terminer un voyage de trois matchs lundi face aux Coyotes, en Arizona. Matt Duchene a obtenu un but et deux passes – son quatrième match d’affilée avec au moins deux points. Mason Marchment et Thomas Harley ont aussi marqué pour les Stars, qui avaient gagné trois matchs d’affilée. Jake Oettinger a fait 20 arrêts. Dallas a marqué deux fois en avantage numérique, comme lors du match précédent de la formation. Les Stars n’avaient pas encore signé une telle séquence de deux matchs cette saison. Associated Press

James Reimer stoppe 38 tirs dans un gain des Red Wings à Calgary, 5-0 PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS James Reimer (47) réalise un arrêt. James Reimer a stoppé 38 tirs alors que les Red Wings de Detroit ont surclassé les Flames de Calgary 5-0, samedi. Le gardien de 35 ans a mérité un 30e jeu blanc en carrière. Patrick Kane et Lucas Raymond ont chacun fourni un but et une passe pour les Red Wings, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs. Le Sherbrookois David Perron a marqué pour la 12e fois de la saison, tandis que les autres buts sont venus de J. T. Compher et Dylan Larkin. Jacob Markstrom a permis quatre buts en 12 tirs avant de céder sa place à Dan Vladar, auteur de huit arrêts. Markstrom a été remplacé à 6 : 41 en période médiane. Les Flames perdaient un troisième match consécutif. Ils ont été vaincus dans six de leurs sept derniers matchs à la maison. Les Flames vont accueillir les Jets de Winnipeg lundi, à compter de 16 h. Associated Press

Jokiharju donne le gain aux Sabres en prolongation, contre le Wild PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Henri Jokiharju célèbre son but gagnant Henri Jokiharju a fait mouche à 1 : 29 en prolongation, samedi, donnant aux Sabres de Buffalo un gain de 3-2 face au Wild du Minnesota. Dylan Cozens, des Sabres, avait créé l’égalité avec 37 secondes à disputer au troisième vingt. Buffalo jouait avec un attaquant de plus, Ukko-Pekka Luukkonen ayant retraité au banc des siens. Casey Mittelstadt a été l’autre buteur des Sabres. Luukkonen a fait 31 arrêts. La réplique est venue de Declan Chisholm et Joel Eriksson Ek, Filip Gustavsson a stoppé 25 tirs pour le Wild, qui était en quête d’un cinquième gain d’affilée. Le Minnesota recevra les Canucks de Vancouver lundi, à partir de 14 h. Associated Press