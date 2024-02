Alex Newhook a récolté une aide en quatre matchs depuis son retour au jeu, et il sait que ce ne sera pas suffisant.

« Tous les gars ici savent qu’on a besoin de plus de production offensive, a expliqué l’attaquant dans le vestiaire du Canadien, samedi matin au Centre Bell. Ça ne peut pas être juste l’affaire d’un seul trio… On essaie tous d’aider le club à produire offensivement. On essaie de créer des occasions, de faire une différence. »

Lors du dernier match du Canadien, jeudi soir à Manhattan face aux Rangers de New York, trois des quatre buts du club ont été l’affaire du premier trio dans une défaite sans appel de 7-4.

Alex Newhook sait très bien que ça ne peut pas continuer comme ça.

Je pense que j’ai été plutôt bon depuis mon retour au jeu. Je sais que ça ne parait pas tant dans les statistiques, mais après 10 semaines sans avoir pu jouer un seul match, je pense que je suis en train de retrouver mon rythme. Alex Newhook

« Je ne ressens pas plus de pression parce qu’il faut produire comme les gars du premier trio ; de toute façon, cette pression, je me l’impose à moi-même. Je vais continuer à jouer mon style de jeu, et je vais continuer à bâtir là-dessus », a-t-il ajouté.

Samedi soir au Centre Bell, le Canadien va accueillir les Capitals de Washington. Pour les deux clubs, l’enjeu véritable sera dans cette occasion de se relancer, peut-être ; le Canadien n’a que trois victoires en temps règlementaire à ses 10 derniers matchs, et les Capitals n’en ont que deux.

Martin St-Louis estime que sa troupe peut faire mieux que jeudi soir à New York. « Il y a eu des petites erreurs ici et là, et il faut serrer la vis dans ces départements-là », a expliqué l’entraîneur du Canadien, sans apporter plus de précisions.

Le Canadien n’apportera aucun changement à sa formation samedi soir au Centre Bell. C’est Jake Allen qui va affronter les Capitals.