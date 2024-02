(Vancouver) Meghan Agosta, triple médaillée d’or olympique, a annoncé sa retraite de l’équipe canadienne de hockey féminin.

La Presse Canadienne

L’attaquante de 37 ans, originaire de Ruthven, en Ontario, occupe le sixième rang de tous les temps pour les buts (85) et les points (176) et le septième rang pour les aides (91) en 178 matchs en carrière avec la formation nationale.

Agosta a joué pour les équipes canadiennes qui ont remporté l’or olympique en 2006, 2010 et 2014 et une médaille d’argent en 2018. Elle a été nommée joueuse la plus utile du tournoi en 2010 après avoir mené le Canada au chapitre des buts à Vancouver avec neuf buts et cinq aides en cinq matchs.

Agosta a également participé à huit championnats du monde et a remporté des médailles d’or en 2007 et 2012.

Elle est devenue policière à Vancouver après les Jeux olympiques de 2014 et a combiné cette carrière avec le hockey.

Elle a joué pour la dernière fois pour le Canada dans la série Rivalité 2019-20 contre les États-Unis.

« Maintenant que le temps est venu de tirer ma révérence, je ne peux m’empêcher de repenser à mon parcours. Le parcours d’une enfant qui rêvait de porter l’unifolié sur la scène mondiale », a déclaré Agosta, dans un communiqué de Hockey Canada.

« Je me souviens du moment où j’ai enfilé le chandail pour la première fois, de mes participations au Mondial féminin et aux Jeux olympiques. Pas de doute, mon rêve s’est réalisé.

« Avec le recul, et tandis que j’entame ce nouveau chapitre de ma vie avec en prime une petite fille impatiente de suivre mes traces, je ressens une grande fierté. Je chéris chaque instant de ma carrière, et je suis extrêmement reconnaissante envers ma famille, mes coéquipières, mes entraîneurs et mes entraîneuses. Si j’ai pu me rendre aussi loin, c’est grâce à leur appui indéfectible, qui a nourri chaque foulée, chaque but et chaque victoire au fil du temps. »

Elle et Jason Robillard, policier de Vancouver, ont deux enfants ensemble, Chance et Rylan.