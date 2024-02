(New York) Alex Belzile était un joueur de la Ligue américaine en date de mercredi. Le temps d’un appel, il redevenait, enfin, un joueur de la Ligue nationale.

L’attaquant québécois attendait cet appel de la direction des Rangers depuis septembre. Belzile, 32 ans, était jusqu’à mercredi avec le Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine, là où il a obtenu 37 points en 43 matchs depuis le début de la saison. Il ne jouera pas jeudi soir à New York face au Canadien, mais au moins, il est ici, là où il souhaite être.

« J’essaie de pas me compliquer la vie, a-t-il commencé par dire jeudi matin au Madison Square Garden. Je sais que le hockey, c’est aussi les affaires, et il faut que tu travailles sur toi, sur ton jeu, et ensuite, tu sais jamais quand le téléphone va sonner… En changeant d’équipe comme ça, des fois, c’est un peu comme recommencer à zéro. Alors au moment de retourner dans la Ligue américaine, j’ai juste travaillé sur moi en sachant qu’à un moment donné, le téléphone allait sonner, je savais juste pas quand. Et ça adonne que c’est arrivé la veille d’un match contre le Canadien… »

Évidemment, Belzile ne connaît pas les plans des Rangers à son endroit ; jeudi matin, l’entraîneur Peter Laviolette s’est contenté de dire que le club mise présentement sur 13 attaquants. « On me dit qu’il a bien joué avec notre club-école, alors il fait partie de nos 13 attaquants en ce moment », a brièvement expliqué le pilote des Rangers jeudi matin avant un entraînement facultatif pour son club.

On devine que Belzile aurait aimé pouvoir débarquer ici plus rapidement, surtout après avoir goûté à 44 matchs de la Ligue nationale dans le maillot du Canadien.

« C’est sûr que ça a été difficile de devoir retourner dans la Ligue américaine en début de saison… C’est toujours décevant quand ça arrive, mais je suis plus vieux, et je comprends que pour un gars comme moi, dans ma position, ce sera toujours la même situation. Mais c’est pas la fin de monde de commencer une saison dans la LAH. Il fallait juste que je sois patient. »

On aura aussi compris qu’Alex Belzile se tient bien informé de ce qui se passe ces temps-ci avec son ancien club, incluant son bon ami Brandon Gignac. « Il est tellement un bon joueur, persévérant, et il y a des gars comme lui, qui partent au bas de l’échelle… quand ça arrive à des bonnes personnes comme ça, c’est encore mieux. »

Du reste, il ne conserve que de bons souvenirs de ses années chez le Canadien.

« Ça faisait cinq ans que j’étais là… Dans la LAH ou la LNH, c’est le Canadien qui m’a donné ma première véritable chance. Quand j’étais dans la ECHL à 25 ans, jamais j’aurais pensé qu’un jour, le Canadien allait croire en moi, et me donner une vraie chance de démontrer ce que je peux faire. Ça va être des bons souvenirs à jamais… »